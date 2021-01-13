Фазель после встречи: в Минске я играл с огнем

После встречи с Александром Лукашенко 11 января глава IIHF Рене Фазель поделился впечатлениями и извинился за совместное фото с Лукашенко и Басковым.

Об этом он рассказал в SRF Swiss Radio .

«Наша с Лукашенко фото стоит тысячи слов. Целью моей поездки был важный разговор с Лукашенко о чемпионате мира в Минске. <…> IIHF хотела воспользоваться возможностью для открытого разговора с Лукашенко», - сказал Фазеля.

«Должен признаться: в Минске я играл с огнем. И немного обжегся. Теперь изменить это мнение будет сложно», - говорит он.

Но, по его словам, с такими людьми, как Лукашенко, тяжело вести переговоры. А благодаря «особым отношениям» собеседники якобы перешли от слов к делу. Фазель сожалеет, что в соцсетях люди «делают поспешные выводы», он уверен, что не сделал ничего плохого.

Фазель считает, что санкциями и бойкотами в Беларуси никто ничего не добился, а сам он уверен, что «спорт нужен для того, чтобы люди собирались вместе, у него есть эта сила».

«Прошу прощения, если это фото приводит к интерпретации, что я принимаю события и репрессии в Белоруссии. Но я хотел использовать эти особые отношения с Лукашенко, чтобы сделать что-то хорошее. Так что чемпионат мира ведет к своеобразному примирению власти и оппозиции. Получилось немного глупо, мне тоже неловко», - признался Фазель.

Он считает, что «Чемпионат мира по хоккею ведет к своеобразному примирению власти и оппозиции». И сам спортивный чиновник «хотел сделать что-то хорошее».

По мнению Фазеля, отмена ЧМ в Беларуси ничего не изменит в стране. И напомнил, что сам Лукашенко ранее заявил, что хочет изменить Конституцию, и готов провести новые выборы. Глава IIHF сказал и о том, что Лукашенко «стремится к диалогу с оппозицией».

Лукашенко готов хоть сейчас проводить ЧМ по хоккею

Лукашенко также высказался о возможной отмене ЧМ-2021 в Минске и о переговорах с Рене Фазелем.

«Не успели они (переговоры. – ред. БДГ) закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие», - сказал он 12 января во Дворце Республики, пишет Tribuna.com.

И заявил, что Беларусь готова к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний. Что касается ЧМ по хоккею, то «мы готовы организовать его хоть завтра». Лукашенко заверил, что готов вести диалог с любой оппозицией по любым вопросам, но с оппозицией, а не предателями».

«Начиная от конституционных изменений, и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!» - заявил Лукашенко.

Кого Лукашенко считает оппозицией, и кого – предателями, он не уточнил. Скорее всего, предатели для него – его оппоненты, политики, либо сидящие в тюрьме, либо вынужденные уехать из Беларуси. К оппозиции, вероятно, относится Юрий Воскресенский, «уполномоченный» создавать круглые столы с людьми, преданными Лукашенко.