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Журналист Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска
13.01.2021 13:05 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 января. Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска. Об этом сообщил дежурный РУВД директору компании БелаПАН Дмитрию Новожилову, который приехал в управление писать заявление о пропаже Александрова.
Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00.
Девушка Александрова, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина.
БелаПАН.
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Минск, 13 января. Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска. Об этом сообщил дежурный РУВД директору компании БелаПАН...
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