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Вне соцсетей – заблокирован YouTube-аккаунт Дональда Трампа
13.01.2021 13:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. YouTube заблокировал аккаунт пока еще действующего президента США Дональда Трампа.
© REUTERS / CARLOS BARRIA
Один из крупнейших мировых видеохостингов присоединился к другим платформам, которые ранее ограничили присутствие главы Белого дома в социальных сетях.
Как пояснили в YouTube, решение принято "после тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия". Удалены последние записи президента. И выпущено предупреждение из-за нарушений политики в отношении контента.
Впрочем, ограничение временное. Аккаунт заблокирован на неделю. Но в хостинге не исключили, что через семь дней блокировку продлят на больший срок.
Помимо прочего, в аккаунте Дональда Трампа отключили комментарии под ранее опубликованными видеороликами.
Многие американские политики приветствовали такое решение YouTube. Но многие остались недовольны мерой, назвав ее "мягкой". И требуют от портала вовсе заблокировать Трампа. В противном случае обещают устроить бойкот со стороны рекламодателей.
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Популярность приложения также объясняют отключением соцсети Parler, которую предпочитали поклонники Трампа, и изменениям конфиденциальности WhatsApp.
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Сервис приостановил работу аккаунта временно – на неделю. Президент США и его администрация не могут публиковать ролики на платформе. А последние видеопосты и...
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