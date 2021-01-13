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Вне соцсетей – заблокирован YouTube-аккаунт Дональда Трампа

13.01.2021 13:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. YouTube заблокировал аккаунт пока еще действующего президента США Дональда Трампа.

© REUTERS / CARLOS BARRIA
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Один из крупнейших мировых видеохостингов присоединился к другим платформам, которые ранее ограничили присутствие главы Белого дома в социальных сетях.

Как пояснили в YouTube, решение принято "после тщательной проверки и в свете опасений по поводу постоянно существующей вероятности возникновения насилия". Удалены последние записи президента. И выпущено предупреждение из-за нарушений политики в отношении контента.

Впрочем, ограничение временное. Аккаунт заблокирован на неделю. Но в хостинге не исключили, что через семь дней блокировку продлят на больший срок.

Помимо прочего, в аккаунте Дональда Трампа отключили комментарии под ранее опубликованными видеороликами.

Многие американские политики приветствовали такое решение YouTube. Но многие остались недовольны мерой, назвав ее "мягкой". И требуют от портала вовсе заблокировать Трампа. В противном случае обещают устроить бойкот со стороны рекламодателей.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Напомним, ранее администрация Twitter объявила, что навсегда заблокировала аккаунт американского лидера. Главу белого дома обвинили в подстрекательстве к насилию. Примеру Twitter последовали Facebook и Instagram, там решения о блокировке приняли только на 24 часа.

Тем временем в США набирает популярность мессенджер Павла Дурова. Более полумиллиона американцев скачали приложение Telegram за четыре дня после того, как аккаунты Дональда Трампа стали недоступны.

Популярность приложения также объясняют отключением соцсети Parler, которую предпочитали поклонники Трампа, и изменениям конфиденциальности WhatsApp.

 
Теги: Минск
 
 
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Сервис приостановил работу аккаунта временно – на неделю. Президент США и его администрация не могут публиковать ролики на платформе. А последние видеопосты и...
 
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