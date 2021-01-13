ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент поздравил Арину Соболенко с победой в турнире в Абу-Даби

13.01.2021 16:41 — Новости Политики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

"Этот триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к старому Новому году. Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что целеустремленность, трудолюбие и несгибаемый характер обязательно приведут тебя к главной вершине - титулу первой ракетки мира. Желаю крепкого здоровья и новых достижений во славу Беларуси".

Арина Соболенко побеждает на первом в сезоне турнире! Белоруске нет равных. Всего час и пять минут понадобилось 10-й ракетке мира, чтобы справиться с россиянкой Вероникой Кудерметовой. Уверенная виктория лучшей теннисистки Беларуси - 6:2 в первой партии - и такой же счет во второй! Это уже 15-я подряд победа для Соболенко.

Успех в Эмиратах позволит Соболенко впервые в карьере переместиться на 7 место в обновленном рейтинге.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Этот триумф в Абу-Даби стал настоящим подарком для всех белорусов к старому Новому году. Мы с гордостью следим за впечатляющей серией побед и верим, что...
 
Новости дня
Новости политики
 
Вне соцсетей – заблокирован YouTube-аккаунт Дональда Трампа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by