Минск призвал не использовать ЧМ по хоккею для политического давления

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Увязка проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года с изменениями Конституции, организацией "диалога" и другими внутренними вопросами сама по себе абсурдна, заявили в Оргкомитете по проведению турнира.

11 января глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прилетел в Минск и провел встречу с президентом республики Александром Лукашенко. Стороны обсудили проведение хоккейного ЧМ, который Беларусь в мае-июне должна провести совместно с Латвией. Однако в Риге настаивают на переносе турнира из Минска по политическим мотивам. Решение о месте проведения мирового первенства будет принято до конца января.

(последует)

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