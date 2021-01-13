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Минск призвал не использовать ЧМ по хоккею для политического давления
13.01.2021 19:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Увязка проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года с изменениями Конституции, организацией "диалога" и другими внутренними вопросами сама по себе абсурдна, заявили в Оргкомитете по проведению турнира.
© Photo : пресс-служба президента
11 января глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прилетел в Минск и
(последует)
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Оргкомитет по проведению хоккейного ЧМ-2021 опубликовал заявление по итогам встречи с главой IIHF Рене Фазелем.
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