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Правительство Литвы создаст спецкомиссию для блокады БелАЭС
14.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Правительство Литвы приняло решение создать специальную комиссию для реализации мер по снижению угроз, исходящих от Белорусской атомной станции, сообщила в среду пресс-служба кабмина республики.
© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Орган возглавит литовский премьер Ингрида Шимоните, в комиссию войдут министры энергетики, окружающей среды, финансов, транспорта, иностранных дел, сельского хозяйства, представители Государственного совета по регулированию энергетики, Государственной инспекции безопасности атомной энергии и руководители энергетических компаний.
"Очевидно, что мер, принятых Литвой для предотвращения попадания электроэнергии с БелАЭС в республику, недостаточно, поэтому это только еще раз доказывает необходимость работать над полной блокадой станции", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.
По его мнению, такая комиссия сможет подготовить решения, чтобы небезопасная электроэнергия с Белорусской АЭС не поступала в Литву и не оплачивалась.
Постановлением литовского премьера также будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по позиции Литвы по всем вопросам взаимодействия с Беларусью в энергетической сфере. Планируется, что первые инициативы она представит уже в начале февраля.
Как ранее сообщал Sputnik, во вторник 13 января первый блок БелАЭС был
Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт строится в Островце на основе передового проекта поколения 3+, который целиком отвечает международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.
Первый энергоблок
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В литовском кабмине признали, что ранее принятые республикой меры в отношении строительства станции оказались недостаточными.
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