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Правительство Литвы создаст спецкомиссию для блокады БелАЭС

14.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Правительство Литвы приняло решение создать специальную комиссию для реализации мер по снижению угроз, исходящих от Белорусской атомной станции, сообщила в среду пресс-служба кабмина республики.

© Photo : пресс-служба Госкорпорации "Росатом"
Как проходят испытания на первом энергоблоке БелАЭС

Орган возглавит литовский премьер Ингрида Шимоните, в комиссию войдут министры энергетики, окружающей среды, финансов, транспорта, иностранных дел, сельского хозяйства, представители Государственного совета по регулированию энергетики, Государственной инспекции безопасности атомной энергии и руководители энергетических компаний.

"Очевидно, что мер, принятых Литвой для предотвращения попадания электроэнергии с БелАЭС в республику, недостаточно, поэтому это только еще раз доказывает необходимость работать над полной блокадой станции", – заявил министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

По его мнению, такая комиссия сможет подготовить решения, чтобы небезопасная электроэнергия с Белорусской АЭС не поступала в Литву и не оплачивалась.

Постановлением литовского премьера также будет создана рабочая группа, которая подготовит предложения по позиции Литвы по всем вопросам взаимодействия с Беларусью в энергетической сфере. Планируется, что первые инициативы она представит уже в начале февраля.

Как ранее сообщал Sputnik, во вторник 13 января первый блок БелАЭС был выведен на 100-процентную мощность.

Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект. Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт строится в Островце на основе передового проекта поколения 3+, который целиком отвечает международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

Первый энергоблок включен в общую энергосистему страны 3 ноября, официальная церемония запуска с участием президента Александра Лукашенко состоялась на несколько дней позже. Он также заявил, что Беларуси надо построить еще одну такую станцию.

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Теги: Минск
 
 
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В литовском кабмине признали, что ранее принятые республикой меры в отношении строительства станции оказались недостаточными.
 
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