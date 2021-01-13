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Журналист Андрей Александров подозревается в причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок

14.01.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 января. Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан в качестве подозреваемого по ст. 342 Уголовного кодекса, сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Екатерина Гарлинская.

"Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска. Это статья 342 УК. В настоящий момент его статус — подозреваемый", — сказала она.

Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00. Почти сутки родные и коллеги не знали о его местонахождении. 13 января, после того как директор БелаПАН Дмитрий Новожилов отправился в милицию писать заявление о пропаже человека, выяснилось, что Александров находится в Октябрьском РУВД Минска.

Обстоятельства задержания журналиста неизвестны. Вместе с ним была задержана его девушка, она сейчас находится в центре изоляции правонарушителей.

Адвокат Александрова Ольга Карпушонок позже сообщила БелаПАН, что он задержан в рамках уголовного дела, возбужденного УСК по Минску. О каком деле идет речь и в каком статусе находится задержанный, она не уточнила, так как дала подписку о неразглашении.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 января. Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан в качестве подозреваемого по ст. 342 Уголовного кодекса, сообщила БелаПАН официальный...
 
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