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Спикер палаты представителей США подписала статью об импичменте Трампу
14.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала документ об импичменте Дональду Трампу, об этом она заявила в четверг журналистам.
"С печалью и разбитым сердцем, понимая, что это означает для нашей страны: президент, который довел до восстания, до статьи об импичменте", - сказала Пелоси.
© REUTERS / JIM BOURG
Она подчеркнула, что Трамп представляет опасность для страны, а парламент дал обещание защищать народ и конституцию. Пелоси добавила, что палата представителей сегодня показала, что никто в США не может быть выше закона.
Теперь документ об импичменте будет направлен для рассмотрения в сенат. Избранный президент США Джо Байден выразил надежду, что с рассмотрением этого вопроса нельзя тянуть.
"Я надеюсь, что руководство сената найдет способ справится с их конституционной обязанностью в вопросе импичмента, одновременно работая над другими неотложными делами страны", - сказал Байден.
Почему импичмент
Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая в США принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джо Байдена.
© REUTERS / Mike Theiler
Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал результаты голосования и заявил, что они были сфальсифицированы. Трамп
В день
До дня инаугурации в Вашингтоне
Накануне сервисы Twitter, Facebook и Instagram блокировали аккаунты Дональда Трампа. К акции подключился и YouTube. На неделю президент США лишен возможности вести трансляции и размещать видеоролики с официальной учетной записи главы Белого Дома.
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По словам Пелоси, никто в стране не может быть выше закона, а Трамп представляет опасность для государства.
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