Спикер палаты представителей США подписала статью об импичменте Трампу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси подписала документ об импичменте Дональду Трампу, об этом она заявила в четверг журналистам.

"С печалью и разбитым сердцем, понимая, что это означает для нашей страны: президент, который довел до восстания, до статьи об импичменте", - сказала Пелоси.

Она подчеркнула, что Трамп представляет опасность для страны, а парламент дал обещание защищать народ и конституцию. Пелоси добавила, что палата представителей сегодня показала, что никто в США не может быть выше закона.

Теперь документ об импичменте будет направлен для рассмотрения в сенат. Избранный президент США Джо Байден выразил надежду, что с рассмотрением этого вопроса нельзя тянуть.

"Я надеюсь, что руководство сената найдет способ справится с их конституционной обязанностью в вопросе импичмента, одновременно работая над другими неотложными делами страны", - сказал Байден.

Почему импичмент

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. Коллегия выборщиков, которая в США принимает окончательное решение, 15 декабря избрала новым президентом кандидата от демократов Джо Байдена.

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп не признал результаты голосования и заявил, что они были сфальсифицированы. Трамп сообщил , что его сторонники "не допустят кражу победы на выборах".

В день официального утверждения итогов президентских выборов в Вашингтоне вспыхнули беспорядки , митингующие ворвались в здание Капитолия. Конгрессменов и сенаторов, которые проводили совместное заседание, срочно эвакуировали. Полиция применила спецсредства и оружие. Погибло пять человек, есть пострадавшие .

До дня инаугурации в Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации . ФБР завело более 160 дел в отношении захватчиков здания.

Накануне сервисы Twitter, Facebook и Instagram блокировали аккаунты Дональда Трампа. К акции подключился и YouTube. На неделю президент США лишен возможности вести трансляции и размещать видеоролики с официальной учетной записи главы Белого Дома.

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