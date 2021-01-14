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В Литве создают спецкомиссию по блокированию электроэнергии с БелАЭС

14.01.2021 09:45 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Правительство Литвы приняло решение о создании специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами по минимизации угроз от БелАЭС, блокировать поставки электроэнергии из Беларуси и синхронизировать литовские электросети с европейскими. Об этом сообщает пресс-служба правительства соседней страны.

Из сообщения следует, что возглавит комиссию премьер-министр Ингриде Шимоните. Также в нее войдут министры энергетики, окружающей среды, финансов, транспорта, иностранных дел, сельского хозяйства, представители Государственного совета по регулированию энергетики (VERT), Государственной инспекции безопасности атомной энергии (VATESI), руководители Epso-G, Ignitis Group, Litgrid.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявляет, что всех принятых ранее мер для предотвращения попадания в их страну электроэнергии из Белорусской атомной станции - мало. Поэтому сейчас литовская сторона будет работать «над полной блокадой БелАЭС» и повышать свою «энергетическую независимость и безопасность электросетей». 

Также Крейвис рассказал, что будет создана рабочая группа. Основной задачей этой группы будет разработать предложения по официальной позиции Литвы относительно торговли электроэнергией с Беларусью.

Напомним, торжественный запуск Белорусской АЭС состоялся 7 ноября, открыл станцию Александр Лукашенко.

Страны-соседи очень беспокоятся за безопасность АЭС, расположенной практически на границе с Литвой. Они считают, что при строительстве станции нарушены стандарты и экологические нормы, и не намерены покупать электроэнергию, которую будет вырабатывать БелАЭС.

Польша и Литва договорились о прекращении торговли электроэнергией с Беларусью после запуска станции. Позже к ним подключилась и Латвия.

Так, еще с октября, даже до запуска станции, в Литве готовы ввести самые жесткие меры для пресечения попыток попадания электроэнергии с белорусской атомной станции на рынок страны.

 
 
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Правительство Литвы приняло решение о создании специальной комиссии, которая будет заниматься вопросами по минимизации угроз от БелАЭС, блокировать поставки...
 
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