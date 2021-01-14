Палата представителей США проголосовала за второй импичмент Трампа

За принятие резолюции об импичменте Дональда Трампа проголосовали 52% членов палаты представителей США. Действующий президент стал первым в истории страны, в отношении которого процедура импичмента начиналась дважды. Об этом сообщает BBC.

Дебаты по вопросу импичмента президента Трампа прошли 13 января в палате представителей конгресса Соединенных Штатов. Демократы сдержали свое слово и провели процедуру импичмента предельно быстро: за несколько часов Палата представителей рассмотрела и одобрила единственную статью обвинений президента, объявив его виновным в призывах к мятежу.

«Мы обсуждаем этот исторический импичмент в зале, который еще недавно был местом преступления», - заявил демократ Джим Макковерн, напомнив о призывах Трампа к штурму Капитолия.

В итоге, за импичмент проголосовали 232 человека, среди которых 10 республиканцев. Против отдали голоса 197 членов парламента. Четверо воздержались или отсутствовали.

Поддержала импичмент действующего президента и член Конгресса от штата Вайоминг Лиз Чейни, которую считают третьим человеком в республиканской иерархии.

Импичмент вступил в силу, как только документ об этом подписала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, однако данное решение еще должен поддержать Сенат, который до 19 января находится на каникулах. А с 20 января Трамп уже не будет действующим президентом, полномочия перенимает Джо Байден, следовательно, Дональд Трамп сможет принять участие в президентских выборах в США в 2024 году.

Что сказал Трамп

В Белом доме пока что ситуацию не комментируют. А вот сам Трамп заявил, что в США нет места насилию.

«Являетесь ли вы правым или левым, демократом или республиканцем, насилию нет оправдания. Никаких оправданий. Никаких исключений. Америка - страна законов. Те, кто участвовал в нападении на прошлой неделе, будут привлечены к ответственности», - сказал действующий президент.

Дональд Трамп сообщил, что ему известно о предстоящих в ближайшие дни демонстрациях, и призвал американцев высказывать свое мнение мирным путем, без насилия, нарушения закона и вандализма.

Напомним, 24 сентября 2019 года спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила , что в отношении Трампа будет проводиться процедура импичмента. Причиной послужили сообщения в ряде СМИ, что Трамп оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского, требуя начать расследование в отношении Хантера Байдена, сына его основного политического соперника на выборах 2020 года Джо Байдена. Трамп отрицал обвинения.