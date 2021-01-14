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В Беларуси приняты новые редакции двух кодексов

14.01.2021 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 янв – Sputnik. Александр Лукашенко утвердил поправки в нормативные акты об административных правонарушениях, а также в процессуально-исполнительный кодекс, сообщили в Администрации президента Беларуси. Ранее поправки были одобрены в парламенте. Их главная особенность – послабление ответственности.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее поправки были утверждены в парламенте, а сегодня Александр Лукашенко подписал изменения в документы.
 
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