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В Беларуси приняты новые редакции двух кодексов
14.01.2021 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Александр Лукашенко утвердил поправки в нормативные акты об административных правонарушениях, а также в процессуально-исполнительный кодекс, сообщили в Администрации президента Беларуси. Ранее поправки были одобрены в парламенте. Их главная особенность – послабление ответственности.
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Ранее поправки были утверждены в парламенте, а сегодня Александр Лукашенко подписал изменения в документы.
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