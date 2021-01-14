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США внесли китайскую компанию Xiaomi в черный список
15.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 янв – Sputnik. Администрация США приняла решение включить девять компаний из Китая, включая производителя гаджетов Xiaomi и авиационную корпорацию Comac, в список производителей, запрещенных для сотрудничества с американскими инвесторами, сообщило агентство Reuters.
По информации агентства, инвесторы из США должны будут вывести собственные активы из фирм КНР, попавших в черный список, до 11 ноября текущего года.
Ранее американский президент Дональд Трамп поставил подпись под указом, запрещающим с 11 января гражданам и компаниям США приобретать акции компаний, связанных с военными Китая.
По его заявлению, фирмы, связанные с вооруженными силами КНР, аккумулируют средства, в том американских инвесторов, претендуют на включение ценных бумаг в фондовые индексы, но затем деньги от них направляются на развитие военно-промышленного комплекса Китая.
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По предварительным данным, американские инвесторы до 11 ноября должны будут вывести свои активы из компаний КНР.
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