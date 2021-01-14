Источник материала: БелаПАН

Минск, 14 января. Адвокат задержанного журналиста Андрея Александрова Ольга Карпушонок вечером 14 января смогла встретиться с подзащитным во время допроса в изоляторе временного содержания в 1-м переулке Окрестина в Минске.

"Андрей жив-здоров, условия нормальные, давления не оказывают", — сообщила БелаПАН адвокат.

По ее словам, 15 января около 13 часов истекает трое суток с момента задержания, после чего Александрова должны отпустить либо оставить под стражей.

Александров был задержан 12 января как подозреваемый по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). "Указанный гражданин задержан в связи с установлением причастности к действиям, грубо нарушающим общественный порядок, произошедшим на территории Минска", — сообщила БелаПАН на следующий день официальный представитель УСК по Минску Екатерина Гарлинская.

Задержана также девушка Александрова Ирина Злобина.

14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала статья 293 УК (массовые беспорядки).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Адвокат смогла встретиться с задержанным журналистом Андреем Александровым в рамках допроса Минск, 14 января. Адвокат задержанного журналиста Андрея Александрова Ольга Карпушонок вечером 14 января смогла встретиться с подзащитным во время допроса в...

БелаПАН.