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Президент поздравил коллектив редакции газеты "Сельская газета" со 100-летием со дня выхода первого номера

15.01.2021 10:35 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Сельская газета" со 100-летием со дня выхода первого номера.

"На протяжении целого века ваше издание ведет летопись белорусской деревни, отстаивает интересы сельских тружеников. Глубокое уважение к их работе - неизменное кредо журналистов "сельчанки", благодаря которому вы заслужили преданность читателей, - говорится в поздравлении. - В подшивках издания разных лет - яркие иллюстрации исторических этапов восхождения отечественного агропромышленного комплекса от сохи и косы к высокотехнологичному экспортоориентированному производству и лидерским позициям на мировом рынке продовольствия".

Александр Лукашенко выразил убеждение, что и в дальнейшем издание будет трибуной для человека, крепко стоящего на земле, продолжит вносить вклад в реализацию государственных программ по эффективному развитию сельского хозяйства и обеспечение продовольственной безопасности страны.

Глава государства пожелал коллективу и ветеранам газеты крепкого здоровья и новых журналистских успехов во имя процветания независимой Беларуси.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив редакции газеты "Сельская газета" со 100-летием со дня выхода первого номера. "На протяжении целого...
 
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