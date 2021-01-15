Репетицию инаугурации Байдена перенесли по соображениям безопасности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Избранный президент США Джо Байден отложил репетицию своей инаугурации, которая была запланирована на воскресенье 17 января, сообщает издание Politico.

Репетиция пройдет на день позже – 18 января. Также Байден передумал добираться поездом в Вашингтон на инаугурацию - как заявили в ФБР, "по соображениям безопасности". Ранее глава разведывательного ведомства сообщал, что в преддверии инаугурации отслеживаются потенциальные угрозы насилия, в том числе - угрозы в интернете и возможность вооруженных протестов.

Уже сейчас в город стягивают дополнительные силы правопорядка: полицию и армию. Впрочем, меры безопасности в столице США и без того были усилены после попытки захвата Капитолия.

С 7 января в Вашингтоне действует режим чрезвычайной ситуации , он продлится до 15:00 (23:00 по Минску) 21 января. Также введен комендантский час.

Напомним, беспорядки в Вашингтоне вспыхнули 6 января. Сторонники пока еще действующего главы государства Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в день официального утверждения итогов президентских выборов, согласно которым победителем стал Джо Байден. В результате столкновений с полицией погибли минимум пять человек.

Заседание Конгресса пришлось прервать, однако вскоре правоохранители смогли взять ситуацию под контроль . В отношении участников беспорядков заведено более 170 дел .

Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

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