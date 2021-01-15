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Репетицию инаугурации Байдена перенесли по соображениям безопасности

15.01.2021 11:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Избранный президент США Джо Байден отложил репетицию своей инаугурации, которая была запланирована на воскресенье 17 января, сообщает издание Politico.

© Sputnik Youtube / Sputnik
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Репетиция пройдет на день позже – 18 января. Также Байден передумал добираться поездом в Вашингтон на инаугурацию - как заявили в ФБР, "по соображениям безопасности". Ранее глава разведывательного ведомства сообщал, что в преддверии инаугурации отслеживаются потенциальные угрозы насилия, в том числе - угрозы в интернете и возможность вооруженных протестов.

Уже сейчас в город стягивают дополнительные силы правопорядка: полицию и армию. Впрочем, меры безопасности в столице США и без того были усилены после попытки захвата Капитолия.

С 7 января в Вашингтоне действует режим чрезвычайной ситуации, он продлится до 15:00 (23:00 по Минску) 21 января. Также введен комендантский час. 

Напомним, беспорядки в Вашингтоне вспыхнули 6 января. Сторонники пока еще действующего главы государства Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в день официального утверждения итогов президентских выборов, согласно которым победителем стал Джо Байден. В результате столкновений с полицией погибли минимум пять человек.

Заседание Конгресса пришлось прервать, однако вскоре правоохранители смогли взять ситуацию под контроль. В отношении участников беспорядков заведено более 170 дел.

Инаугурация нового президента США состоится 20 января.

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Теги: Минск
 
 
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В Вашингтоне действует режим чрезвычайного положения, стягиваются дополнительные силы полиции и войска.
 
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