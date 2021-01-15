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Репетицию инаугурации Байдена перенесли по соображениям безопасности
15.01.2021 11:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Избранный президент США Джо Байден отложил репетицию своей инаугурации, которая была запланирована на воскресенье 17 января, сообщает издание Politico.
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Репетиция пройдет на день позже – 18 января. Также Байден передумал добираться поездом в Вашингтон на инаугурацию - как заявили в ФБР, "по соображениям безопасности". Ранее глава разведывательного ведомства сообщал, что в преддверии инаугурации отслеживаются потенциальные угрозы насилия, в том числе - угрозы в интернете и возможность вооруженных протестов.
Уже сейчас в город стягивают дополнительные силы правопорядка: полицию и армию. Впрочем, меры безопасности в столице США и без того были усилены после попытки захвата Капитолия.
С 7 января в Вашингтоне
Напомним,
Заседание Конгресса пришлось прервать, однако вскоре правоохранители смогли
Инаугурация нового президента США состоится 20 января.
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В Вашингтоне действует режим чрезвычайного положения, стягиваются дополнительные силы полиции и войска.
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