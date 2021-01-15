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Лукашенко уверен, что власти республики не заслужили санкции
15.01.2021 11:57 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Введение рестрикций в отношении Беларуси является политическим давлением, заявил президент республики Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе встречи с главой Нацбанка Павлом Каллауром и своим помощником Валерием Бельским.
© Sputnik / Виктор Драчев
Ранее белорусский лидер поручил чиновникам
По его словам, любое санкционное давление является чисто политической вещью. "Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить", - заявил глава государства.
Поэтому белорусский лидер считает, что власти республики должны научиться противостоять введенным ограничениям. В отношении официального Минска рестрикции вводятся уже не первый раз и направлены на удушение экономики и государственности.
"Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся", - цитирует главу государства
Денег - море
При этом он предположил, что на Западе в курсе, что около трех тысяч предприятий работают и связаны с Беларусью, поэтому никто обвала в республике не хочет.
"Поэтому надо работать со всеми - и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают", - считает Лукашенко.
После чего обратил внимание чиновников, что нужно работать в этом направлении и делать все для того, чтобы привлечь финансовые ресурсы в республику.
Крестовый поход на Минск
Европейский союз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря. В третий пакет включено Управление делами президента Республики Беларусь.
© Sputnik / Виктор Толочко
Отвечая на вопрос в интервью для телеканала "Россия 1", почему Запад начал этот "крестовый поход" в отношении Беларуси, Лукашенко сказал: "Чтоб ближе подобраться к вам".
"Поэтому имейте в виду — следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь", – призвал российских партнеров белорусский лидер.
Ранее стало известно, что действующий американский президент Дональд Трамп перед уходом из Белого дома подписал целый пакет документов, в том числе и Акт о демократии в Беларуси.
Документ не признает легитимным главу государства Александра Лукашенко, призывает к проведению новых президентских и парламентских выборов в стране в соответствии со стандартами ОБСЕ, а также к освобождению всех политзаключенных.
Помимо прочего Акт о демократии вводит санкции в отношении белорусских властей и предусматривает оказание помощи белорусам, вынужденным покинуть республику.
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