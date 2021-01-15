Лукашенко уверен, что власти республики не заслужили санкции

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Введение рестрикций в отношении Беларуси является политическим давлением, заявил президент республики Александр Лукашенко во Дворце Независимости в ходе встречи с главой Нацбанка Павлом Каллауром и своим помощником Валерием Бельским.

Ранее белорусский лидер поручил чиновникам выработать ответные действия на "бандитские санкции", которые ввели западные страны после президентской кампании.

По его словам, любое санкционное давление является чисто политической вещью. "Нет причин, мы не заслужили того, чтобы против нас вводили санкции. Нас душили и будут душить", - заявил глава государства.

Поэтому белорусский лидер считает, что власти республики должны научиться противостоять введенным ограничениям. В отношении официального Минска рестрикции вводятся уже не первый раз и направлены на удушение экономики и государственности.

"Надо смотреть на мир шире. Клином свет на Евросоюзе не сошелся", - цитирует главу государства БелТА .

Денег - море

При этом он предположил, что на Западе в курсе, что около трех тысяч предприятий работают и связаны с Беларусью, поэтому никто обвала в республике не хочет.

"Поэтому надо работать со всеми - и европейцами, и американцами. Но есть и азиатский рынок. Денег сегодня в мире море. И тем более ничем не обеспеченных, напечатанных, вброшенных и так далее. Их надо как-то связывать, все же это понимают", - считает Лукашенко.

После чего обратил внимание чиновников, что нужно работать в этом направлении и делать все для того, чтобы привлечь финансовые ресурсы в республику.

Крестовый поход на Минск

Европейский союз трижды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября, 6 ноября и 17 декабря. В третий пакет включено Управление делами президента Республики Беларусь.

Отвечая на вопрос в интервью для телеканала "Россия 1", почему Запад начал этот "крестовый поход" в отношении Беларуси, Лукашенко сказал: "Чтоб ближе подобраться к вам".

"Поэтому имейте в виду — следующие будете вы. Поэтому вы не расслабляйтесь", – призвал российских партнеров белорусский лидер.

Ранее стало известно, что действующий американский президент Дональд Трамп перед уходом из Белого дома подписал целый пакет документов, в том числе и Акт о демократии в Беларуси.

Документ не признает легитимным главу государства Александра Лукашенко, призывает к проведению новых президентских и парламентских выборов в стране в соответствии со стандартами ОБСЕ, а также к освобождению всех политзаключенных.

Помимо прочего Акт о демократии вводит санкции в отношении белорусских властей и предусматривает оказание помощи белорусам, вынужденным покинуть республику.