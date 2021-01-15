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Правительство Нидерландов ушло в отставку, виной тому - детские пособия
15.01.2021 16:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Более, чем девяти тысячам нидерландских семей пришлось выплатить полученные детские пособия обратно государству, вину за произошедшее возлагают на госслужащих, передают местные СМИ.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Министры, госслужащие, депутаты парламента и суды ответственны за то, что семьям, получившим детские пособия, пришлось их вернуть. Тем самым многие голландцы оказались в сложной финансовой ситуации: некоторые выплаты исчислялись десятками тысяч евро.
По данным нидерладских СМИ, премьер-министр Марк Рютте обратится к королю Виллему-Александру с прошением об отставке правительства.
Всеобщие выборы пройдут в Нидерландах 17 марта. До того, как сформируется новый состав правительства, кабинет министров страны будет работать на добровольной основе. Однако решать они будут в основном вопросы, связанные с пандемией COVID-19.
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Многие голландские семьи были ошибочно обвинены в том, что злоупотребляли системой детских пособий.
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