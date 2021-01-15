ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правительство Нидерландов ушло в отставку, виной тому - детские пособия

15.01.2021 16:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Более, чем девяти тысячам нидерландских семей пришлось выплатить полученные детские пособия обратно государству, вину за произошедшее возлагают на госслужащих, передают местные СМИ.

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Витебские мамы: "Не планируем возвращаться на работу, с которой ушли в декрет"

Министры, госслужащие, депутаты парламента и суды ответственны за то, что семьям, получившим детские пособия, пришлось их вернуть. Тем самым многие голландцы оказались в сложной финансовой ситуации: некоторые выплаты исчислялись десятками тысяч евро.  

По данным нидерладских СМИ, премьер-министр Марк Рютте обратится к королю Виллему-Александру с прошением об отставке правительства.

Всеобщие выборы пройдут в Нидерландах 17 марта. До того, как сформируется новый состав правительства, кабинет министров страны будет работать на добровольной основе. Однако решать они будут в основном вопросы, связанные с пандемией COVID-19.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие голландские семьи были ошибочно обвинены в том, что злоупотребляли системой детских пособий.
 
Новости дня
Новости политики
 
Репетицию инаугурации Байдена перенесли по соображениям безопасности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by