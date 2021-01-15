|
Пять стран Европы присоединились к санкциям против Беларуси
15.01.2021 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Пять европейских государств присоединились к санкциям, введенным ЕС в отношении Беларуси, сообщил в пятницу Совет ЕС.
Пресс-служба президента Республики Беларусь
"Страны-кандидаты – Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к этому решению Совета (о санкциях – Sputnik)", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что после данного шага эти государства будут вести свою национальную политику в соответствии с решением Совета ЕС.
Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси:
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас эти государства будут вести свою национальную политику в соответствии с санкционным решением Совета ЕС.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)