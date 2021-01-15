Пять стран Европы присоединились к санкциям против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Пять европейских государств присоединились к санкциям, введенным ЕС в отношении Беларуси, сообщил в пятницу Совет ЕС.

"Страны-кандидаты – Республика Северная Македония, Черногория и Албания, а также Исландия и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, присоединяются к этому решению Совета (о санкциях – Sputnik)", – говорится в сообщении.

Там также отмечается, что после данного шага эти государства будут вести свою национальную политику в соответствии с решением Совета ЕС.

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября , третий - 17 декабря . Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве". 18 декабря в МИД республики заявили, что подготовили " чувствительный ответ " на очередные ограничительные меры ЕС.

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