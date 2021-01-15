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Трамп уедет из Вашингтона утром в день инаугурации

16.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп собирается покинуть Вашингтон в день инаугурации Джо Байдена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

© REUTERS / Lucas Jackson
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Неделю назад он заявил, что не планирует присутствовать на торжественной церемонии в американской столице.

По информации агентства, Трамп хочет организовать прощальное мероприятие на авиабазе Эндрюс, расположенной в штате Мэриленд, где стоят самолеты, которыми пользуется американский президент. Для этого он утром 20 января – в день инаугурации – покинет Вашингтон.

После посещения базы Трамп отправится в свою резиденцию Мар-а-Лаго, которая находится во Флориде.

Трамп будет четвертым в истории Штатов президентом, который отказался присутствовать на инаугурации своего преемника.

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Теги: Минск
 
 
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Трамп будет четвертым в истории Штатов президентом, который отказался присутствовать на инаугурации своего преемника.
 
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