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Трамп уедет из Вашингтона утром в день инаугурации
16.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 янв – Sputnik. Действующий президент США Дональд Трамп собирается покинуть Вашингтон в день инаугурации Джо Байдена, сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
© REUTERS / Lucas Jackson
Неделю назад он заявил, что не планирует присутствовать на торжественной церемонии в американской столице.
По информации агентства, Трамп хочет организовать прощальное мероприятие на авиабазе Эндрюс, расположенной в штате Мэриленд, где стоят самолеты, которыми пользуется американский президент. Для этого он утром 20 января – в день инаугурации – покинет Вашингтон.
После посещения базы Трамп отправится в свою резиденцию Мар-а-Лаго, которая находится во Флориде.
Трамп будет четвертым в истории Штатов президентом, который отказался присутствовать на инаугурации своего преемника.
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Трамп будет четвертым в истории Штатов президентом, который отказался присутствовать на инаугурации своего преемника.
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