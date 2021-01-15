Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Эксперт по внешней политике Николас Бернс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, посоветовал избранному президенту США приостановить действие санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", сообщило издание Handelsblatt.

По мнению Бернса, новой администрации США нужно в спокойной обстановке провести переговоры с правительством ФРГ и других европейских стран. В то же время советник считает, что европейцы должны уже сейчас приостановить строительство трубопровода.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин "заинтересован" в обсуждении проблемы санкций против газопровода с новой американской администрацией.

"Северный поток – 2" предполагает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Уже уложено более 2300 из 2460 километров труб газопровода.

Против проекта выступают США, продвигающие продажу в ЕС своего сжиженного природного газа. Первые санкции в отношении строящего газопровода были введены администрацией президента США Дональда Трампа в декабре 2019 года. Позже ограничительные меры были расширены, что нашло свое отражение в американском бюджете на 2021 год.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток – 2", несмотря на давление Вашингтона.

Читайте также: