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Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока – 2"

16.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 янв – Sputnik. Эксперт по внешней политике Николас Бернс, консультировавший Джо Байдена во время предвыборной кампании, посоветовал избранному президенту США приостановить действие санкций в отношении газопровода "Северный поток-2", сообщило издание Handelsblatt.

© Sputnik / Сергей Гунеев
США предупредил Евросоюз о санкциях из-за "Северного потока - 2"

По мнению Бернса, новой администрации США нужно в спокойной обстановке провести переговоры с правительством ФРГ и других европейских стран. В то же время советник считает, что европейцы должны уже сейчас приостановить строительство трубопровода.

Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Берлин "заинтересован" в обсуждении проблемы санкций против газопровода с новой американской администрацией.

"Северный поток – 2" предполагает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Уже уложено более 2300 из 2460 километров труб газопровода.

Против проекта выступают США, продвигающие продажу в ЕС своего сжиженного природного газа. Первые санкции в отношении строящего газопровода были введены администрацией президента США Дональда Трампа в декабре 2019 года. Позже ограничительные меры были расширены, что нашло свое отражение в американском бюджете на 2021 год.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток – 2", несмотря на давление Вашингтона.

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Теги: Минск
 
 
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Эксперт по внешней политике считает, что нужно обсудить тему трубопровода в доверительной обстановке.
 
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