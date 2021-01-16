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Дополнительны ограничения введены в США перед инаугурацией Байдена
16.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв – Sputnik. Представители социальной сети Facebook пояснил, что хотят не допустить использование платформы для подстрекательства к насилию.
Удаление контента, отключение аккаунтов
"Мы вводим две дополнительные меры в целях дальнейшего предотвращения попыток людей использовать наши сервисы для подстрекательства к насилию", – сообщается в заявлении Facebook.
© Sputnik Александр Кривошеев
В частности, Facebook будет блокировать создание любых новых мероприятий в непосредственной близости от таких мест как Белый дом, Капитолий и здания конгресса в штатах в день инаугурации, 20 января. Как и прежде, модераторы будут блокировать создание мероприятий в США с неамериканских учетных записей.
"Мы продолжим мониторинг и добавим дополнительные меры по мере необходимости", – говорится в заявлении.
Напомним, ранее Facebook ввел дополнительные меры в отношении мониторинга контента и политической рекламы. Сообщалось, что соцсеть непосредственно перед инаугурацией Байдена и несколько дней после нее будет удалять контент, отключать аккаунты, информировать полицию, если эти аккаунты будут "содержать угрозу общественной безопасности".
Беспрецедентные меры предосторожности
Инаугурация Байдена намечена на 20 января, она готовится в условиях беспрецедентных мер безопасности. После попытки захвата Капитолия, в Вашингтон для охраны порядка направлены более 25 тысяч бойцов национальной гвардии США. Центральная часть американской столицы перекрыта для движения уже за неделю до церемонии.
© REUTERS / Lucas Jackson
Ранее стало известно, что сам Джо Байден из соображений безопасности
Шестого января Дональд Трамп на митинге возле Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Сторонники Трампа успешно штурмовали Капитолий, конгрессу пришлось остановить работу на несколько часов.
В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, которые не были связаны с насилием. В итоге правоохранительные органы удалили
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Facebook объявил о введении дополнительных ограничений для пользователей из США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.
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