Дополнительны ограничения введены в США перед инаугурацией Байдена

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв – Sputnik. Представители социальной сети Facebook пояснил, что хотят не допустить использование платформы для подстрекательства к насилию.

Удаление контента, отключение аккаунтов

"Мы вводим две дополнительные меры в целях дальнейшего предотвращения попыток людей использовать наши сервисы для подстрекательства к насилию", – сообщается в заявлении Facebook.

В частности, Facebook будет блокировать создание любых новых мероприятий в непосредственной близости от таких мест как Белый дом, Капитолий и здания конгресса в штатах в день инаугурации, 20 января. Как и прежде, модераторы будут блокировать создание мероприятий в США с неамериканских учетных записей.

"Мы продолжим мониторинг и добавим дополнительные меры по мере необходимости", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее Facebook ввел дополнительные меры в отношении мониторинга контента и политической рекламы. Сообщалось, что соцсеть непосредственно перед инаугурацией Байдена и несколько дней после нее будет удалять контент, отключать аккаунты, информировать полицию, если эти аккаунты будут "содержать угрозу общественной безопасности".

Беспрецедентные меры предосторожности

Инаугурация Байдена намечена на 20 января, она готовится в условиях беспрецедентных мер безопасности. После попытки захвата Капитолия, в Вашингтон для охраны порядка направлены более 25 тысяч бойцов национальной гвардии США. Центральная часть американской столицы перекрыта для движения уже за неделю до церемонии.

Ранее стало известно, что сам Джо Байден из соображений безопасности не поедет в Вашингтон на поезде , хотя делает всю жизнь.

Шестого января Дональд Трамп на митинге возле Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Сторонники Трампа успешно штурмовали Капитолий, конгрессу пришлось остановить работу на несколько часов.

В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, которые не были связаны с насилием. В итоге правоохранительные органы удалили участников беспорядков из Капитолия, и конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент, его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

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