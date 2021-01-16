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Дополнительны ограничения введены в США перед инаугурацией Байдена

16.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв – Sputnik. Представители социальной сети Facebook пояснил, что хотят не допустить использование платформы для подстрекательства к насилию.

Удаление контента, отключение аккаунтов

"Мы вводим две дополнительные меры в целях дальнейшего предотвращения попыток людей использовать наши сервисы для подстрекательства к насилию", – сообщается в заявлении Facebook. 

© Sputnik Александр Кривошеев
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В частности, Facebook будет блокировать создание любых новых мероприятий в непосредственной близости от таких мест как Белый дом, Капитолий и здания конгресса в штатах в день инаугурации, 20 января. Как и прежде, модераторы будут блокировать создание мероприятий в США с неамериканских учетных записей.

"Мы продолжим мониторинг и добавим дополнительные меры по мере необходимости", – говорится в заявлении.

Напомним, ранее Facebook ввел дополнительные меры в отношении мониторинга контента и политической рекламы. Сообщалось, что соцсеть непосредственно перед инаугурацией Байдена и несколько дней после нее будет удалять контент, отключать аккаунты, информировать полицию, если эти аккаунты будут "содержать угрозу общественной безопасности".

Беспрецедентные меры предосторожности

Инаугурация Байдена намечена на 20 января, она готовится в условиях беспрецедентных мер безопасности. После попытки захвата Капитолия, в Вашингтон для охраны порядка направлены более 25 тысяч бойцов национальной гвардии США. Центральная часть американской столицы перекрыта для движения уже за неделю до церемонии. 

© REUTERS / Lucas Jackson
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Ранее стало известно, что сам Джо Байден из соображений безопасности не поедет в Вашингтон на поезде, хотя делает всю жизнь.

Шестого января Дональд Трамп на митинге возле Белого дома призвал сторонников идти к Капитолию, чтобы "помочь слабым республиканцам" оспорить итоги выборов. Сторонники Трампа успешно штурмовали Капитолий, конгрессу пришлось остановить работу на несколько часов.

В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, которые не были связаны с насилием. В итоге правоохранительные органы удалили участников беспорядков из Капитолия, и конгрессмены утвердили победу на президентских выборах Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент, его обвиняют в подстрекательстве к мятежу.

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Теги: Минск
 
 
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Facebook объявил о введении дополнительных ограничений для пользователей из США в преддверии инаугурации избранного президента Джо Байдена.
 
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