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Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
16.01.2021 09:49 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
К третьему пакету санкций Евросоюза против Беларуси присоединились еще пять стран. Они перестанут сотрудничать с белорусской стороной. Об этом
Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия поддержали решение Евросоюза о введении санкций относительно Беларуси.
Решено добавить в санкционный список еще 29 физических и 7 юридических лиц, таким образом теперь под ограничения попадают 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий.
В «черном» списке находится 7 белорусских организаций:
Сообщается, что европейским бизнесменам запрещается вести с данными предприятиями какие-либо дела, помимо ранее заключенных контрактов.
Напомним, 16 декабря 2020 года ЕС
В ответ 12 января Александр Лукашенко
Вчера, 15 января, на встрече с Председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром Лукашенко
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К третьему пакету санкций Евросоюза против Беларуси присоединились еще пять стран.
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