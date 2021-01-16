Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

К третьему пакету санкций Евросоюза против Беларуси присоединились еще пять стран. Они перестанут сотрудничать с белорусской стороной. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия поддержали решение Евросоюза о введении санкций относительно Беларуси.

Решено добавить в санкционный список еще 29 физических и 7 юридических лиц, таким образом теперь под ограничения попадают 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий.

В «черном» списке находится 7 белорусских организаций:

«Белтехэкспорт»,

ОАО «Минский завод колёсных тягачей»,

Dana holdings,

ООО «Синезис»,

Госучреждение «Главное хозяйственное управление» управления делами президента Беларуси,

ОАО «АГАТ-электромеханический завод»,

ОАО «140 ремонтный завод».

Сообщается, что европейским бизнесменам запрещается вести с данными предприятиями какие-либо дела, помимо ранее заключенных контрактов.

Напомним, 16 декабря 2020 года ЕС согласовал , а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима и близких к ним организаций.

В ответ 12 января Александр Лукашенко приказал поддержать предприятия, в отношении которых Евросоюз ввел санкции, и «симметрично ответить» на ограничения.