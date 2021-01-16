ЦИК Кыргызстана: за Жапарова проголосовали почти 80 процентов избирателей

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. До выборов Жапаров исполнял обязанности президента Кыргызстана, затем сложил полномочия и также включился в президентскую гонку.

По данным ЦИК, за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек (79,23%). На втором месте - Адахан Мадумаров, у него 95 тысяч голосов (6,8%).

Выборы президента Кыргызстана и референдум по определению формы правления в республике прошли 10 января, явка составила чуть меньше 40%. По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления - 152 тысячи (чуть меньше 11%). Еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.

Напомним, количество кандидатов на пост лидера республики в последний день подачи документов превысило 50 человек . Среди них были многие нынешние и бывшие парламентарии, а также гражданские активисты, учителя, юристы, пенсионеры, представители местных властей и более десятка временно безработных.

По законодательству, для допуска к участию в выборах кандидатам на президентский пост необходимо было внести избирательный залог в миллион сомов (12 тысяч долларов) и собрать не менее 30 тысяч подписей.

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