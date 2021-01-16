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ЦИК Кыргызстана: за Жапарова проголосовали почти 80 процентов избирателей
16.01.2021 10:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 янв - Sputnik. До выборов Жапаров исполнял обязанности президента Кыргызстана, затем сложил полномочия и также включился в президентскую гонку.
По данным ЦИК, за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек (79,23%). На втором месте - Адахан Мадумаров, у него 95 тысяч голосов (6,8%).
© Sputnik / Сергей Гунеев
Напомним, количество кандидатов на пост лидера республики в последний день подачи документов
По законодательству, для допуска к участию в выборах кандидатам на президентский пост необходимо было внести избирательный залог в миллион сомов (12 тысяч долларов) и собрать не менее 30 тысяч подписей.
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Садыра Жапарова на президентских выборах в Киргизии поддержали 79,23% избирателей, сообщили в Центризбиркоме после обработки 100 процентов бюллетеней.
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