ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЦИК Кыргызстана: за Жапарова проголосовали почти 80 процентов избирателей

16.01.2021 10:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. До выборов Жапаров исполнял обязанности президента Кыргызстана, затем сложил полномочия и также включился в президентскую гонку.

По данным ЦИК, за Жапарова проголосовали более 1,1 миллиона человек (79,23%). На втором месте - Адахан Мадумаров, у него 95 тысяч голосов (6,8%).  

© Sputnik / Сергей Гунеев
Президент Кыргызстана ушел в отставку

Выборы президента Кыргызстана и референдум по определению формы правления в республике прошли 10 января, явка составила чуть меньше 40%. По итогам референдума за усиление института президента проголосовали более 1,1 миллиона граждан, за парламентскую форму правления - 152 тысячи (чуть меньше 11%). Еще 62 тысячи (4,5%) проголосовали против всех форм правления.

Напомним, количество кандидатов на пост лидера республики в последний день подачи документов превысило 50 человек. Среди них были многие нынешние и бывшие парламентарии, а также гражданские активисты, учителя, юристы, пенсионеры, представители местных властей и более десятка временно безработных.

По законодательству, для допуска к участию в выборах кандидатам на президентский пост необходимо было внести избирательный залог в миллион сомов (12 тысяч долларов) и собрать не менее 30 тысяч подписей.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Садыра Жапарова на президентских выборах в Киргизии поддержали 79,23% избирателей, сообщили в Центризбиркоме после обработки 100 процентов бюллетеней.
 
Новости дня
Новости политики
 
Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

15.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by