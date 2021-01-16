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Пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

16.01.2021 10:39 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

К третьему пакету санкций Евросоюза против Беларуси присоединились еще пять стран. Они перестанут сотрудничать с белорусской стороной. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Албания, Северная Македония, Черногория, Исландия и Норвегия поддержали решение Евросоюза о введении ограничений относительно Беларуси.

16 декабря 2020 года ЕС согласовал, а 17 декабря – опубликовал третий пакет санкций против представителей белорусского действующего режима и близких к ним организаций.

В третий пакет было решено добавить еще 29 физических и 7 юридических лиц, таким образом теперь под ограничения попадают 80 представителей руководства страны, силовиков и членов избирательных комиссий. 

В «черном» списке находится 7 белорусских организаций:

  • «Белтехэкспорт»,
  • ОАО «Минский завод колёсных тягачей»,
  • Dana holdings,
  • ООО «Синезис»,
  • Госучреждение «Главное хозяйственное управление» управления делами президента Беларуси,
  • ОАО «АГАТ-электромеханический завод»,
  • ОАО «140 ремонтный завод».

Сообщается, что европейским бизнесменам запрещается вести с данными предприятиями какие-либо дела, помимо ранее заключенных контрактов.

Напомним, в ответ 12 января Александр Лукашенко приказал поддержать предприятия, в отношении которых Евросоюз ввел санкции, и «симметрично ответить» на ограничения.

Вчера, 15 января, на встрече с Председателем правления Нацбанка Павлом Каллауром Лукашенко назвал санкции «чисто политическими вещами» и заявил, что нет причин их вводить.

 
 
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К третьему пакету санкций Евросоюза против Беларуси присоединились еще пять стран. Они перестанут сотрудничать с белорусской стороной.
 
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