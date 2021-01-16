"Репортеры без границ" призывают ООН и представителя ОБСЕ по свободе СМИ принять меры для освобождения журналиста Александрова

Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 января. Международная организация "Репортеры без границ" решительно осуждает преследование и арест белорусского журналиста Андрея Александрова, говорится в заявлении , размещенном в "Твиттере" организации.

"Репортеры без границ" призывают ООН и представителя ОБСЕ по свободе СМИ принять меры для освобождения Александрова.

"Александров стал девятым журналистом, который находится в заключении по уголовной статье в самой опасной в Европе стране для журналистов. Беспрецедентное давление на СМИ продолжается уже более пяти месяцев, и ситуация ухудшается с каждым днем", — констатирует международная организация.

С заявлениями по поводу задержания Александрова и продолжающегося преследования белорусских независимых СМИ 15 января выступили посольство Соединенных Штатов Америки в Беларуси и Европейская федерация журналистов (EFJ). Представители США призвали власти Беларуси "к защите и обеспечению основных свобод, в первую очередь свободы собраний, слова и печати", а EFJ призвала ОБСЕ, Совет Европы и Евросоюз "вмешаться в ситуацию с режимом Лукашенко, чтобы обеспечить немедленное освобождение журналистов".

В МВД 15 января заявили, что задержанные в Минске журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности. По словам замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича, они "с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее".

Казакевич утверждает, что все используемые для этих целей средства Александров и Злобина получали из-за рубежа. "В ходе опроса Александров пояснил, что предложение заняться подобной деятельностью поступило ему от фонда солидарности BY_help (основатели — Андрей Стрижак и Алексей Леончик), оказывающего помощь так называемым пострадавшим в ходе проведения протестных акций гражданам, — сообщил он. — Вскоре к этой деятельности присоединилась его сожительница. Всего с 22 августа до 9 ноября 2020 года ими оплачено более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены BY_help".

"В настоящее время следователями в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса, а именно обучение и иная подготовка лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а равно финансирование и иное материально-техническое обеспечение такой деятельности. Задержанные водворены в ИВС", — сообщил замминистра внутренних дел.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Репортеры без границ" призывают ООН и представителя ОБСЕ по свободе СМИ принять меры для освобождения журналиста Александрова Минск, 16 января. Международная организация "Репортеры без границ" решительно осуждает преследование и арест белорусского журналиста Андрея Александрова,...

Алексей Орешко, БелаПАН.