Минского блогера, чей видеофильм признали экстремистским, будут судить

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Блогер из Минска Павел Спирин, чей видеоролик был признан экстремистским, предстанет перед судом, сообщили в Мингорсуде.

Разжигание вражды

Спирин, который планировал участвовать в президентской гонке, но еще в мае 2020 года не прошел "проверку" в Центризбиркоме, был задержан в Минске в первых числа сентября 2020 года в рамках уголовного дела.

"Уголовное дело о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитация нацизма. Дата начала рассмотрения дела еще не назначена", – сообщили Sputnik в субботу в Минском городском суде.

Там уточнили: Спирин обвиняется в том, что в июне 2019 года на своем канале в YouTube разместил видеоролик с названием "ГРАНЬ 2019-ФИЛЬМ Павла Спирина".

"Данный видеоролик решением суда Центрального района Минска признан экстремистскими материалами", – говорится в материалах уголовного дела.

Кроме этого, блогер обвиняется в том, что 22 августа 2020 году на своем канале разместил видеоролик с названием "Жуткая война генпрокурора Беларусь". Карт-бланш на садизм, содержащий "негативную оценку группы лиц, объединенных по признаку профессиональной принадлежности (сотрудники ОМОН)", говорится в уголовном деле.

Не прошел отбор

Как ранее сообщалось, блогер Спирин был задержан в рамках уголовного дела по ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на возбуждение расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни по признаку расовой, национальной, религиозной, языковой или иной социальной принадлежности).

Спирин был в числе нескольких человек, который заявили о своих президентских амбициях, но на стации регистрации инициативных групп был снят с президентской гонки. ЦИК отказал в регистрации его инициативной группе из-за того, что часть людей была включена в инициативную группу без их ведома, не были указаны и координаторы. Кроме этого председатель ЦИН Лидия Ермошина, говоря о примере поданных документов, раскритиковала их оформление.

"Как аннотация на чистящем средстве, которую даже очки не позволяют прочесть", – сказала она.

Президентские выборы прошли в Беларуси 9 августа. По данным ЦИК победил Александр Лукашенко, который набрал 80 процентов голосов. Сразу после оглашения результатов в стране начались акции протеста. Поначалу многотысячные марши проходили по воскресеньям в Минске и других городах республики. После административных арестов и уголовных дел, протестующие сменили тактику, и теперь собираются в основном в своих дворах и микрорайонах.

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