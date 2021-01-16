Лукашенко о протестах: затянулись из-за COVID и закрытых границ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Акции протеста в Беларуси затянулись из-за закрытых по причине пандемии границ, заявил президент Александр Лукашенко в интервью журналистке Наиле Аскер-заде. Видеофрагмент она опубликовала в своем Telegram-канале.

Данный отрывок ранее не попал в версию, вышедшую на канале "Россия 1".

"Даже вы закрыли от нас границу. И те несколько тысяч человек, которые работали в России, вы их оттуда "выдавили", они здесь остались, а работать не хотят. Я вас не упрекаю, я просто говорю: объективная причина, которая способствовала, что во времени растянулись протесты", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер заявил, что несанкционированные акции в стране проходят после каждых выборов, потому нынешняя ситуация в стране не чрезвычайная.

"Перевороты машин, сжигание гаишных машин, в 2010 году - штурм Дома правительства. А у нас был реальный штурм Дома правительства. Нет, к этому не привыкнешь, но это факт", - добавил президент.

По словам главы государства, в последнее время на шествия "ходили по 10-12 тысяч", а "в Telegram-каналы выдавали 200 тысяч".

Массовые акции протеста

После прошедших 9 августа выборов президента в Беларуси начались массовые митинги оппозиции . Во время их разгона силовики применяли спецтехнику, резиновые пули и светошумовые гранаты. Акции протеста продолжаются до сих пор.

По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на выборах, набрав 80,1% голосов. Это его уже шестой президентский срок.

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