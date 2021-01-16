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Лукашенко: чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами

16.01.2021 17:49 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв - Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что страна может позволить себе независимую политику, а чтобы выжить, надо называть вещи своими именами.

"Не время для деликатности, хоть это и противоречит нашему национальному характеру. Чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами", - заявил глава государства на традиционном приеме от имени президента.

"Красивое слово "фейк" - это обычная ложь, а постправда - самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

2020-й год и политика

По его словам, Беларусь, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику.

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Этот год заставил нас посмотреть на мир и свое место в нем очень широко раскрытыми глазами. С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны - кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести, что в наш прагматичный век особенно ценно", - подчеркнул Лукашенко.

Президент напомнил, что еще пару лет назад в этом зале он предупреждал, что белорусское государство будут "пробовать на зуб": достойно оно или нет своей независимости.

"Время проверило нас и дало ответ: достойны. В 2020-м нам фактически объявили войну. И развязана она была не против Президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом. Государства, которое, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику", - заявил Лукашенко.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению главы государства, Беларусь, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику.
 
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