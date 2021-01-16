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Лукашенко признал, что власти допускали ошибки

17.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что видит ошибки на пройденном пути. Об этом он сказал во время традиционного новогоднего приема в субботу, на котором присутствовали журналисты, спортсмены, артисты, врачи, педагоги, госслужащие.

© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко: чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами

Он отметил, что никогда не надо сомневаться в его решимости: "Я никогда не отступлю".

Лукашенко подчеркнул, что кроме Беларуси у него ничего нет, он родился, жил и будут жить здесь, в этой стране будут жить его дети.

"Как и ваши, я убежден", - добавил он, обращаясь к присутствующим.

Президент уточнил, что "нас нигде никто не ждет" и выразил уверенность в том, что "мы правы", хотя и допускали ошибки.

"Каждый видит свою ошибку в пройденном пути, и я тоже. Это не системные ошибки, это не системные промахи", - подчеркнул он.

Лукашенко призвал не только анализировать происходящие события, но и извлечь из них уроки, в противном случае эти же события повторятся, однако в больших масштабах.

"И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании", - привела слова главы государства его пресс-служба.

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства призвал не только анализировать происходящие события, но и извлекать из них уроки.
 
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Лукашенко: чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами
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