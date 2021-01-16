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Лукашенко: Не время для деликатности

17.01.2021 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 16 января. Беларусь, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, заявил Александр Лукашенко на приеме от своего имени на старый Новый год 16 января. 

"Этот год заставил всех нас посмотреть на мир и свое место в нем очень широко раскрытыми глазами. С одной стороны, 2020-й надел на нас маски, с другой стороны — кое с кого снял их, сорвал. Мы лучше узнали друг друга. В ком-то разочаровались, к сожалению. А в ком-то нашли опору. Мы увидели белорусов, которые в острый исторический момент остались верны чести и совести", — цитирует Лукашенко его пресс-служба. 

"В 2020-м нам фактически объявили войну, — считает он. — И развязана она была не против президента, госслужащих, силовых структур, а против сильного государства в целом… Если бы мы были слабыми, с нами бы разобрались без этих событий и без войны. Если бы мы были очень сильными, допустим, как Китай, нам бы не предъявляли такие претензии. Хотя и Китай шатали, да еще как: помните гонконгские события?" 

По мнению Лукашенко, суверенитет страны немыслим без сильной власти. "Это очень важно в тот момент, когда мы вплотную подошли к тому, чтобы перелопатить нашу Конституцию. А сильная власть — это не один человек. Это нация, готовая сплотиться, когда государство находится под ударом. Мы выстояли (пока выстояли), потому что были едины в стремлении сохранить мир и историческую правду, свой уклад жизни и менталитет. Раскачались, правда, не сразу. Но раскачались. Долго запрягали — сейчас едем", — сказал Лукашенко. 

"Не время для деликатности, хоть это и противоречит нашему национальному характеру, — заявил он. — Чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами. Красивое слово "фейк" — это обычная ложь, а постправда — самая примитивная манипуляция сознанием человека. Но этим и другим технологиям мы, как прежде, противопоставим классическую объективную и честную журналистику". 

Лукашенко, который ранее утверждал, что белорусская Конституция "не под женщину", заявил, что ничего против женщин не имеет: "Наоборот, вы хорошо знаете, что я преклоняюсь перед женщинами, а тем более красивыми. Так вот, весь прошлый год под видом красивых лозунгов и продуманных образов нам также пытались продвинуть далекие от ожиданий и нужд общества идеи. Не мне вам рассказывать, кто какие политические цели и личные выгоды преследовал. Но спасибо, что достойно ответили на этот вызов… Каждый из вас оказался в эпицентре взрывной политической жизни страны. И я не зря преклонялся перед женщиной и не зря говорил, что я "женский президент": на площадях и улицах воевали мужики, но и девчонки наши не отстали от мужиков".

"Никогда не сомневайтесь в моей решительности. Я никогда не отступлю… Если мы будем просто анализировать события (это надо делать), рыдать и стенать по тому или иному поводу, но не извлечем уроки, эти события повторятся, но в больших масштабах. Нам надо извлечь уроки. И это главное, что мы должны сделать в ближайшее время, в том числе на Всебелорусском народном собрании", — сказал Лукашенко.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 16 января. Беларусь, несмотря на скромное место на карте мира, может позволить себе проводить независимую внешнюю и внутреннюю политику, заявил Александр...
 
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Лукашенко: чтобы выжить, надо срывать маски и называть вещи своими именами
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