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Адвокат Трампа рассказал подробности дела об импичменте

17.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 янв - Sputnik. Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани рассказал подробности дела об импичменте, сообщает телеканал ABC News.

© REUTERS / CARLOS BARRIA
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"Я задействован сейчас (в деле об импичменте – Sputnik). <...> Это то, над чем я работаю", – приводит телеканал слова Джулиани.

Юрист добавил, что по линии защиты он представит утверждения о широко распространенном мошенничестве на прошедших выборах.

"Они, по сути, заявили, что всякий раз, когда (Трамп - Sputnik) говорит о мошенничестве на выборах – или я, или кто-то еще, – мы подстрекаем к насилию; что это воинственные слова, потому что это полностью неправда", – пояснил адвокат и добавил, что если защите удастся доказать, что это правда, или хотя бы является правдой в достаточной мере, чтобы считаться легитимной точкой зрения, то это уже не воинственные слова.

Джулиани отметил, что есть несколько мнений о том, как Трамп должен подойти к своему второму импичменту. По мнению самого адвоката, Трампу следует закрыть процесс как незаконный, он отмечает, что это единственный случай, когда вопрос об импичменте рассматривался так быстро - в течение буквально пары дней. Подобное решение, по его словам, создаст прецедент, когда конгресс за пару дней сможет выносить импичмент по любому вопросу кому угодно.

Помимо этого, адвокат отметил, что если не удастся отклонить статью об импичменте, то Трамп мог бы дать показания.

"Как юрист, я бы был не так против дачи показаний, как тогда (при первом импичменте - Sputnik)", — сказал он.

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Теги: Минск
 
 
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Адвокат отметил, что если не удастся отклонить статью об импичменте, то Трамп мог бы дать показания.
 
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