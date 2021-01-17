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Фазель: ЧМ по хоккею пройдет в Беларуси, когда все успокоится

17.01.2021 14:07 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Рене Фазель заявил, что у Беларуси есть шансы сохранить право принятия чемпионата, но после того, как все успокоится. Главные спонсоры заявили, что не будут спонсировать ЧМ по хоккею, если он будет проходить в Минске. Депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев предложил сменить лозунг «Спорт вне политики» на «Спорт и политика – близнецы-братья».

В то же время глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что у Беларуси есть шансы сохранить право принятия чемпионата, передает ТАСС.

«Я уверен, что мы еще организуем чемпионат мира в Белоруссии, когда ситуация будет более спокойной. Когда ситуация нормализуется, IIHF сделает все возможное, чтобы провести чемпионат мира в Минске как можно быстрее», - сказал Фазель.

Он заявил, что чемпионат мира состоится, в каком виде – спортивные чиновники пока решили, но Фазель говорит, что ЧМ могут провести и без зрителей. Он отметил, что Латвийская хоккейная ассоциация выразила готовность провести все матчи ЧМ-2021 в Риге.

Отмены турнира он не допускает, и, если нужно будет поменять место проведения, то выберут Латвию, Данию или Словакию. В данный момент IIHF ведет переговоры только с этими тремя странами.

Когда решится вопрос

Итоговое решение по месту проведения чемпионата будет принято в течение 5 дней. 18 января пройдет встреча с советом, но, может быть, в этот день вопрос не решится, и понадобится время.

«Мы будем еще разговаривать с Федерацией хоккея Белоруссии, организационным комитетом. В один из ближайших дней (в понедельник) у нас встреча с советом. Предстоит еще переговорить со многими людьми: партнерами, спонсорами. И тогда мы решим, что делать дальше. В ближайшие пять дней мы примем итоговое решение по поводу места проведения чемпионата мира», - рассказал Фазель «РИА Новости».

Международная федерация хоккея (IIHF) намерена в течение пяти дней принять итоговое решение по поводу того, проводить ли матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси. 

Фазель покинет пост президента IIHF

Рене Фазель заявил, что в 2021-м точно покинет пост президента IIHF, который занимает уже 26 лет. Это случится в сентябре, после конгресса в Санкт-Петербурге.

«Это точно мой последний год на посту президента IIHF. Это конец. Но я в хорошем настроении, я продолжаю работать и полностью отдаваться делу. Сейчас ситуация сравнима с тем, что вы плаваете в море, и пошел шторм. И я должен найти способ, как выбраться из этой ситуации», - сказал Фазель агентству ТАСС.

Спонсоры отказываются давать деньги

Фазеля поставили в тупик. Теперь придется выбирать другую страну для проведения мундиаля. Это стало понятно после того, как ключевые спонсоры чешский автомобильный бренд Skoda и производитель косметической продукции Nivea Men - объявили, что не будут спонсировать турнир, если он пройдет в Минске

Компании об этом попросили интернет-пользователи из Беларуси, которые завалили сердечками и словами благодарности инстаграм-аккаунты спонсоров после их решения.

Пора менять главный лозунг спорта

Главный лозунг спорта «Спорт вне политики» давно не работает. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Игорь Лебедев, ссылаясь на ситуацию с чемпионатом, который должен был пройти в Минске.

Спикер предложил пиарщикам пересмотреть лозунг и поменять его, например, на «Спорт и политика – близнецы-братья» или «Спорт и политика неотъемлемы друг от друга». «На любое спортивное мероприятие, планируемое на проведение в стране, которая кому-то не нравится, оказывается политическое давление», - считает он.

Писатель Саша Филиппенко опубликовал открытое письмо Фазелю с требованием перенести чемпионат, а Дания от лица всех североевропейских держав пригрозила отказаться от участия в нем. В интервью телеканала «Дождь» писатель рассказал, что написал два письма, и почему два.

Компании об этом попросили интернет-пользователи из Беларуси, которые завалили сердечками и словами благодарности инстаграм-аккаунты спонсоров после их решения.

Почему ЧМ в Минске в 2021 году может не состояться. История вопроса

С того времени, как начались акции протеста в Беларуси, прошло больше 5 месяцев. После выборов большой процент граждан страны не согласны с их результатами. Протесты жестоко подавляются силовиками, но продолжаются.

В Европе не признали победу Александра Лукашенко, на Западе считают, что проведение ЧМ-по хоккею в 2021 году в Беларуси невозможно.

Напомним, 11 января состоялась встреча Лукашенко и главы IIHF Фазеля. Лукашенко заверял, что нет никакой опасности в проведении чемпионата в Беларуси, однако окончательный ответ не получил.

Спонсоры мероприятия также обеспокоены ситуацией в Беларуси. Косметическая компания Nivea, один из основных спонсоров ЧМ по хоккею 2021 года, отказала в финансировании, если чемпионат будет проходить в Минске.

Компания Skoda заявляет, что пристально следит за ситуацией в Беларуси и ожидает от Международной федерации хоккей принятия мудрого решения.

После этого Фазель рассказал, что прилетал на переговоры в Минск, чтобы стимулировать диалог власти с оппозицией. По его словам, у Беларуси почти нет шансов принять чемпионат мира в 2021 году – из-за политической ситуации.

 
Теги: Минск
 
 
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Рене Фазель заявил, что у Беларуси есть шансы сохранить право принятия чемпионата, но после того, как все успокоится. Главные спонсоры заявили, что не будут...
 
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