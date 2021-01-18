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Лавров о ситуации с Baltnews.lv и Sputnik Латвия: есть грубейшие нарушения
18.01.2021 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Работа по разрешению ситуации с журналистами, сотрудничающими с Baltnews.lv и Sputnik Латвия, будет продолжаться, задействованы будут все возможные международные механизмы, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции.
Лавров, отвечая на вопрос одной из журналисток, сотрудничающей с Baltnews.lv и Sputnik Латвия Аллы Березовской, заверил, что для решения ситуации с журналистами будут задействованы международные механизмы. МИД России намерен добивается от своих западных коллег принятия конкретных решений и действий, направленных на соблюдение прав граждан на распространение и получение информации.
"Мы делаем особый упор не просто на то, что мы должны где-то продекларировать свое неприятнее подобных грубейших нарушений и национального законодательства, и международных обязательств. Мы должны обязательно задействовать международные механизмы. Мы делали представление в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, и продолжим эту работу", - заявил Лавров.
Глава внешнеполитического ведомства заверил, что на такие нарушения будут задействовать механизмы, которые требуют от страны исправить подобную ситуацию, чтобы "не слазить с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено". Он отметил, что в подобных ситуациях международные структуры не сильно настроены биться за правду, когда речь идет о СМИ на русском языке. Россия продолжит добиваться от них "вменяемых действий".
"Но когда такое случается, когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы средств массовой информации, да еще и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ООНовских правозащитных форматах,… не могут оправдать то, что делают с вами", - заявил министр.
Он выразил уверенность, что ситуация вокруг Baltnews.lv и Sputnik Латвия не подлежит какому-то двойному толкованию, что суд не должен рассматривать ее долго. Сейчас МИД России работает с юристами-международниками и будет использовать все средства, чтобы помогать журналистам.
"Параллельно хотим поднимать неправительственные организации, они имеют полное основание обрезаться в суд. Отказ позволяет обращаться в Европейский суд по правам человека. Он уже пару раз касался темы СМИ, хотя прецедентов таких не было. Но недавно такие прецеденты были созданы в отношении тех упреков, которое высказывались с запада в адрес российских средств массовой информации", - отметил глава МИД.
"Поэтому ЕСПЧ должен теперь посмотреть на ситуацию, которая даже не подлежит какому-то двойному толкованию: она настолько очевидная, что я не думаю, что суд должен ее долго рассматривать, прежде чем вердикт будет вынесен", - подытожил Лавров.
Министр иностранных дел России выразил свою поддержку журналистам, ведь граждане любой страны имеют право на альтернативные источники информации, доступ к которым гарантирован международными пактами о гражданских и политических правах.
"Sputnik пользуется нашей полной поддержкой. И я знаю, что Sputnik пользуется и популярностью моих западных коллег. Такие СМИ, как Sputnik и RT считают важными, чтобы иметь и другую точку зрения по сравнению с той, которая сейчас очень унифицировано насаждается по любому мало-мальски значимому поводу западным средствами массовой информации", - отметил Лавров.
Давление на журналистов
Русскоязычным латвийским журналистам, сотрудничающим с Baltnews.lv и Sputnik Латвия
Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.
МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.
Прямую трансляцию пресс-конференции министра иностранных дел России
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Глава МИД России выразил поддержку журналистам, которые подверглись гонениям и сказал, что будет добиваться от международных структур конкретных действий.
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