Лавров о ситуации с Baltnews.lv и Sputnik Латвия: есть грубейшие нарушения

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Работа по разрешению ситуации с журналистами, сотрудничающими с Baltnews.lv и Sputnik Латвия, будет продолжаться, задействованы будут все возможные международные механизмы, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции.

Лавров, отвечая на вопрос одной из журналисток, сотрудничающей с Baltnews.lv и Sputnik Латвия Аллы Березовской, заверил, что для решения ситуации с журналистами будут задействованы международные механизмы. МИД России намерен добивается от своих западных коллег принятия конкретных решений и действий, направленных на соблюдение прав граждан на распространение и получение информации.

"Мы делаем особый упор не просто на то, что мы должны где-то продекларировать свое неприятнее подобных грубейших нарушений и национального законодательства, и международных обязательств. Мы должны обязательно задействовать международные механизмы. Мы делали представление в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, и продолжим эту работу", - заявил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства заверил, что на такие нарушения будут задействовать механизмы, которые требуют от страны исправить подобную ситуацию, чтобы "не слазить с нарушителя, пока нарушение не будет прекращено". Он отметил, что в подобных ситуациях международные структуры не сильно настроены биться за правду, когда речь идет о СМИ на русском языке. Россия продолжит добиваться от них "вменяемых действий".

"Но когда такое случается, когда у нас есть неоспоримые факты грубейшего нарушения свободы средств массовой информации, да еще и с угрозой завести уголовное дело, те механизмы, которые существуют в ООНовских правозащитных форматах,… не могут оправдать то, что делают с вами", - заявил министр.

Он выразил уверенность, что ситуация вокруг Baltnews.lv и Sputnik Латвия не подлежит какому-то двойному толкованию, что суд не должен рассматривать ее долго. Сейчас МИД России работает с юристами-международниками и будет использовать все средства, чтобы помогать журналистам.

"Параллельно хотим поднимать неправительственные организации, они имеют полное основание обрезаться в суд. Отказ позволяет обращаться в Европейский суд по правам человека. Он уже пару раз касался темы СМИ, хотя прецедентов таких не было. Но недавно такие прецеденты были созданы в отношении тех упреков, которое высказывались с запада в адрес российских средств массовой информации", - отметил глава МИД.

"Поэтому ЕСПЧ должен теперь посмотреть на ситуацию, которая даже не подлежит какому-то двойному толкованию: она настолько очевидная, что я не думаю, что суд должен ее долго рассматривать, прежде чем вердикт будет вынесен", - подытожил Лавров.

Министр иностранных дел России выразил свою поддержку журналистам, ведь граждане любой страны имеют право на альтернативные источники информации, доступ к которым гарантирован международными пактами о гражданских и политических правах.

"Sputnik пользуется нашей полной поддержкой. И я знаю, что Sputnik пользуется и популярностью моих западных коллег. Такие СМИ, как Sputnik и RT считают важными, чтобы иметь и другую точку зрения по сравнению с той, которая сейчас очень унифицировано насаждается по любому мало-мальски значимому поводу западным средствами массовой информации", - отметил Лавров.

Давление на журналистов

Русскоязычным латвийским журналистам, сотрудничающим с Baltnews.lv и Sputnik Латвия предъявили обвинения по статье о нарушении режима санкций Евросоюза, у них прошли обыски, взята подписка о невыезде. По данным агентства, обвинения предъявлены по статье 84 уголовного закона Латвии – нарушение режима санкций Евросоюза, наказание – от денежного штрафа до тюремного заключения.

Sputnik Латвия и Baltnews связаны с медиагруппой МИА "Россия сегодня". При этом пишущие для этих СМИ латвийские журналисты не являются их сотрудниками, а выступают лишь как внештатные авторы.

МИД РФ назвал действия властей Латвии в отношении русскоязычных журналистов карательной акцией и вопиющим примером попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений. В дипломатическом ведомстве РФ отметили, что санкции имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян выразила надежду, что Россия ответит на уголовные дела против русскоязычных журналистов.

Прямую трансляцию пресс-конференции министра иностранных дел России смотрите на Sputnik .

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