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С начала президентской кампании в Беларуси заведено более 1000 уголовных дел
18.01.2021 16:25 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Против неподдерживающих действующую власть участников президентских выборов, активистов их штабов и протестующих заведено более 1000 уголовных дел за 8 месяцев. Об этом
По информации на 18 января, правозащитникам удалось собрать данные 732 человек, на которых заведены уголовные дела, связанные с предвыборной кампанией и акциями протеста.
«182 человека из этого списка являются политическими заключённым», - добавляют в центре.
Председатель ПЦ «Вясна» Валентин Стефанович считает, что это не конечные числа и количество арестованных будет расти.
Следует отметить, чаще всего возбуждались уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.
В связи с послевыборной ситуацией в стране, Беларусь опустилась с 16 на 114 место (из 135) в мировом рейтинге безопасности. Такую информацию
Россия находится на 52 позиции, Латвия – 45-я, Литва – 38-я, Польша – 27-я.
Данный рейтинг учитывает уровень преступности, жизни граждан и состояние здравоохранения в стране. Основан он на опросах пользователей сайта.
Напомним, акции протеста и задержания в Беларуси
Арестовывают представителей СМИ, деятелей культуры и искусства, политиков и студентов. 12 января были задержаны журналист Андрей Александров и его девушка Ирина, в пятницу в отношении их
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Против неподдерживаеющих действующую власть участников президентских выборов, активистов их штабов и протестующих заведено более 1000 уголовных дел за 8 месяцев.
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