ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

С начала президентской кампании в Беларуси заведено более 1000 уголовных дел

18.01.2021 16:25 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Против неподдерживающих действующую власть участников президентских выборов, активистов их штабов и протестующих заведено более 1000 уголовных дел за 8 месяцев. Об этом сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

По информации на 18 января, правозащитникам удалось собрать данные 732 человек, на которых заведены уголовные дела, связанные с предвыборной кампанией и акциями протеста.

«182 человека из этого списка являются политическими заключённым», - добавляют в центре.

Председатель ПЦ «Вясна» Валентин Стефанович считает, что это не конечные числа и количество арестованных будет расти.

Следует отметить, чаще всего возбуждались уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В связи с послевыборной ситуацией в стране, Беларусь опустилась с 16 на 114 место (из 135) в мировом рейтинге безопасности. Такую информацию опубликовал глобальный интернет-сервис «Numbeo» в январе 2021 года.

Россия находится на 52 позиции, Латвия – 45-я, Литва – 38-я, Польша – 27-я.

Данный рейтинг учитывает уровень преступности, жизни граждан и состояние здравоохранения в стране. Основан он на опросах пользователей сайта.

Напомним, акции протеста и задержания в Беларуси начались сразу же после закрытия избирательных участков, 9 августа, и продолжаются до сих пор. Только за первую неделю после выборов  были задержаны порядка 7 тысяч человек, а за все время - более 33 тысяч.

Арестовывают представителей СМИ, деятелей культуры и искусства, политиков и студентов. 12 января были задержаны журналист Андрей Александров и его девушка Ирина, в пятницу в отношении их возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании протестов.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Против неподдерживаеющих действующую власть участников президентских выборов, активистов их штабов и протестующих заведено более 1000 уголовных дел за 8 месяцев.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лавров о ситуации с Baltnews.lv и Sputnik Латвия: есть грубейшие нарушения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by