С начала президентской кампании в Беларуси заведено более 1000 уголовных дел

Против неподдерживающих действующую власть участников президентских выборов, активистов их штабов и протестующих заведено более 1000 уголовных дел за 8 месяцев. Об этом сообщает незарегистрированный в Беларуси правозащитный центр «Вясна».

По информации на 18 января, правозащитникам удалось собрать данные 732 человек, на которых заведены уголовные дела, связанные с предвыборной кампанией и акциями протеста.

«182 человека из этого списка являются политическими заключённым», - добавляют в центре.

Председатель ПЦ «Вясна» Валентин Стефанович считает, что это не конечные числа и количество арестованных будет расти.

Следует отметить, чаще всего возбуждались уголовные дела по статьям о массовых беспорядках и о действиях, грубо нарушающих общественный порядок.

В связи с послевыборной ситуацией в стране, Беларусь опустилась с 16 на 114 место (из 135) в мировом рейтинге безопасности. Такую информацию опубликовал глобальный интернет-сервис «Numbeo» в январе 2021 года.

Россия находится на 52 позиции, Латвия – 45-я, Литва – 38-я, Польша – 27-я.

Данный рейтинг учитывает уровень преступности, жизни граждан и состояние здравоохранения в стране. Основан он на опросах пользователей сайта.

Напомним, акции протеста и задержания в Беларуси начались сразу же после закрытия избирательных участков, 9 августа, и продолжаются до сих пор. Только за первую неделю после выборов были задержаны порядка 7 тысяч человек, а за все время - более 33 тысяч.