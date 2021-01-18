Лавров: политика США в отношении России вряд ли изменится

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов на большой пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки и отдельно остановился на ситуации в США после президентских выборов.

О странностях на выборах

Лавров охарактеризовал прошедшие в Штатах выборы президента. В частности, по его словам, вопросы вызывает рассылка бюллетеней избирателям по почте, в течение нескольких дней, когда американцам просто навязывалась такая система голосования. При этом он вспомнил, какой критике подверглось российское голосование по поправкам в Конституцию РФ, заявив, что "голосование на "пеньках" бледнеет по сравнению с тем, что сделали с механизмом голосования в США".

"Когда за два месяца до дня выборов начинают рассылаться бюллетени в некоторых штатах, чтобы голосовать по почте. Девяносто пять миллионов бюллетеней разослали, из которых две трети оказались заполнены. Треть просто навязывали, но люди на это не реагировали. Уже само это мероприятие по насильственному распространению бюллетеней не вполне вписывалось в американские избирательные нормативы. Когда больше 40% голосов за обоих кандидатов были голосами по почте – знаете, это достаточно серьезная вещь", – заявил Лавров.

При этом глава МИД отметил, что в соцсетях голосование освещалось, формируя общественное мнение "в одни ворота".

Без свободы слова

По словам министра, события в США показали, как серьезно нарушаются конституционные нормы в стране. Лавров выразил надежду, что в борьбе элит американское общество не позволит использовать "эту очевиднейшую цензуру и грубейшее нарушение конституции в международных обязательствах".

"Но это проблема американского общества. Если американское общество с этой проблемой не справится, мы ничего с этим поделать не можем, но тогда все должны быть готовы к последствиям подобного провала американского государства, а последствия будут очень серьезные на мировой арене. Я думаю, это все понимают", – отметил Лавров.

Ранее Twitch, Twitter, Facebook, Youtube и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа. Глава МИД заявил, что государство грубо провалило свои обязательства по обеспечению доступа к информации. При этом Запад не перестает напоминать о таких обязанностях.

"Речь-то не о Трампе, речь о том, что государство грубо провалилось по выполнению своих обязательств по обеспечению доступа к информации. Это же не американское правительство перекрыло кислород для тех, кто был признан этими всеми платформами источником недобросовестной, недостоверной информации, а, дескать, корпорации-то не подписывали никаких пактов", – заявил Лавров.

При этом сейчас перед США наверняка стоит вопрос о регулировании социальных сетей: взять ли их под контроль или не ограничивать свободу слова. Но прикрываясь корпоративными нормами, соцсети могут ограничивать свободу слова других.

"Сейчас, наверное, перед американским государством стоит вопрос о том, брать ли под контроль эти социальные сети или по-прежнему оставить те "нормы" их регулирования, которые отражают либеральную идеологию и либеральное мировоззрение. Дескать, никаких ограничений на свободу их слова", – сказал Лавров.

По его словам, события в США показали, что технологические империи "ни в грош не ставят конституции своих государств", а сами определяют свои права, основываясь на своих корпоративных нормах. При этом глава МИД отметил, что ему известно о намерениях заблокировать Telegram на Западе.

Линия на доминирование

Лавров высказал предположение, что кардинально политика США в отношении России при новой администрации Байдена вряд ли изменится. Но, возможно, манеры будут "чуть-чуть более вежливыми".

"Видно, что линия доминирования американского государства и американского образа жизни, американского понимания образа жизни других стран продолжится", – сказал Лавров.

При этом он отметил, что там, где выгодно американским властям, они будут идти на договоренности. Лавров также сказал, что РФ готова наладить сотрудничество с США и уже направляла свои предложения в администрацию Байдена. Россия готова обсуждать такие важные темы, как кибербезопасность, в частности – по поводу обвинений в адрес России о вмешательстве во внутренние дела в США, по космическим проектам, контролю над вооружениями – эти предложениями уже "лежат на столе" у американских властей. Лавров напомнил, что Владимир Путин, поздравляя Джо Бадйена с победой на выборах, фактически показал, что готов к сотрудничеству.

"Считайте это приглашение к диалогу", – добавил Лавров.

Отдельно глава МИД затронул тему, что американские дипломаты призывают страны, в которых они служат, отказаться от сотрудничества с Россией и делают из нее врага.

"В нарушение всех канонов, всех устоев американский дипломат в любой стране не стесняется брать в руки микрофон и заявлять, что страна, в которой он служит послом, должна прекратить общаться с Российской Федерацией. Иногда добавляется Китай, как это сделал Помпео, когда путешествовал по Африке и требовал громогласно от африканцев не торговать с Россией и Китаем", – отметил Лавров.

Он также подчеркнул, что внутренние проблемы США, прорвавшиеся наружу, ему "не доставляют никакого удовольствия".

"У кого-то есть искушение (сказать – Sputnik): "А вот американцы учили весь мир, нас пытались учить, загоняли во всякие углы, а вот пускай они сами расхлебывают, что они у себя насоздавали". Но слишком огромная страна, чтобы забыть про нее, поскольку что бы там не происходило, будет иметь последствия", – заключил глава МИД.