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Лавров: ФРГ не предоставила доказательств отравления Навального

18.01.2021 17:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Лавров сохраняет скептицизм по отношению истории с Навальным, заявил министр иностранных дел России во время онлайн-пресс-конференции.

© Sputnik
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Уголовного дела пока не будет

Возбуждать уголовное дело по ситуации с отравлением Навального в РФ не будут до тех пор, пока Запад не предоставит доказательства.

"У вас, на Западе, как вы говорите, есть якобы доказательства, что он был отравлен и что это не подлежит никакому сомнению, но когда нам говорят "Но мы вам, России, эти доказательства не дадим", позвольте нам сохранить скептицизм, как минимум, по отношению к тому, что происходит по отношению к Навальному", - заявил Лавров.

Как только Россия получит достоверные сведения о том, что оппозиционер был отравлен боевыми веществами, дело будет заведено, заверил министр. Он также напомнил, что российские правоохранители проводили свою проверку в отношении инцидента с Навальным и не выявили оснований для заведения уголовного дела.

Недостаточно доказательств

Информация о том, что Германия якобы передала России биоматериалы и одежду Навального, - неправда, заявил Лавров.

"В том ответе, которые германские власти прислали нам три дня назад, явно готовясь к 17 января, к возвращению Навального, сказано только, что ниже приводятся сведения, полученные от самого Навального и его жены Юлии. Никаких, не то, что там биоматериалов, у нас даже нет ни результатов анализов, ни токсикологического заключения, ничего этого нет", - пояснил министр.

Россия не "барышня, которая выходит на бал"

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Ситуация с отравлением Навального раздулась до внешнеполитических масштабов "искусственно и совершенно неправомерно", - уверен Лавров. Это было сделано западными странами с целью "отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития", подчеркнул глава МИД.

На вопрос, как инцидент с Навальным скажется на имидже России, Лавров ответил, что власти исходят в первую очередь из законодательства, а не из беспокойства об имидже.

"Наверное, об имидже нужно думать, но мы не барышня, которая выходит на бал. Мы все-таки должны, прежде всего, заниматься работой своей. Наша работа заключается в реализации российской внешней политики", - сообщил министр.

Дипломатическое хамство

"Если вы хотите узнать правду, то будьте вежливыми людьми и законопослушными, выполняйте свои обязательства, не прибегайте к методам дипломатического хамства, заявляя, что мы вам ничего не дадим, вы отравители по определению", - прокомментировал Лавров позицию Германии и добавил, что Россия "так разговаривать не будет".

Дело Навального

© REUTERS / Evgenia Novozhenina
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Следственный комитет России обвинил оппозиционера в мошенничестве в особо крупных размерах, в связи с чем Алексей Навальный был объявлен в розыск. В воскресенье 17 января политик возвращался в Россию из Германии, во время прохождения паспортного контроля в аэропорту он был задержан.  

В Германии Навальный находился на лечении: оппозиционеру стало плохо 20 августа во время авиаперелета из Томска в Москву. Самолет посадили, Навального госпитализировали в Омске, а позже, в состоянии искусственной комы, перевезли в немецкую клинику на лечение.

Оппозиционер пришел в сознание 7 сентября. Власти Германии заявили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", оказывающим нервно-паралитическое действие на организм.

Оппозиционер "расследовал" свое отравление самостоятельно и, как итог, опубликовал 21 декабря телефонную запись, на которой он представился помощником секретаря Совбеза РФ и говорил от его имени с "сотрудником ФСБ". Эти материалы, по мнению Навального, подтверждают версию о том, что его отравила спецслужба РФ. ФСБ опровергло информацию, обнародованную оппозиционером. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Навального "мания величия".

Прямую трансляцию пресс-конференции министра иностранных дел России смотрите на Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал задержание российского оппозиционного политика, прилетевшего вчера в Россию из Германии.
 
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