Решение о переносе ЧМ по хоккею чисто политическое - сенатор

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Решение оставить Беларусь без Чемпионата мира по хоккею носит исключительно политический характер, заявил в понедельник первый замглавы социального комитета Совфеда России Валерий Рязанский.

Международная федерация хоккея (IIHF) сегодня сообщила о том, что Беларусь лишилась права проведения ЧМ-2021.

"Решение лишить Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику", - цитирует слова сенатора РИА Новости .

Рязанский подчеркнул, что знаковом в этом случае является и нежелание спонсоров вкладываться в проведение турнира в Беларуси, такое решение также имеет политическую подоплеку.

"Нужно смотреть условия контракта, но если Беларусь уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию", - отметил сенатор.

Мировое хоккейное первенство должно пройти в мае-июне 2021 года в Минске и Риге. Но латвийские власти выступили против совместного с Беларусью турнира из-за политической обстановки в республике. В белорусской столице заявляли о полной готовности провести мировой форум своими силами, если латвийская столица откажется от совместной организации.

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