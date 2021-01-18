|
Решение о переносе ЧМ по хоккею чисто политическое - сенатор
19.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Решение оставить Беларусь без Чемпионата мира по хоккею носит исключительно политический характер, заявил в понедельник первый замглавы социального комитета Совфеда России Валерий Рязанский.
Международная федерация хоккея (IIHF) сегодня сообщила о том, что
"Решение лишить Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику", - цитирует слова сенатора
Рязанский подчеркнул, что знаковом в этом случае является и
"Нужно смотреть условия контракта, но если Беларусь уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию", - отметил сенатор.
Мировое хоккейное первенство должно пройти в мае-июне 2021 года в Минске и Риге. Но латвийские власти выступили против совместного с Беларусью турнира из-за
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Знаковое в данном случае является и нежелание спонсоров вкладываться в проведение турнира, что имеет также политическую подоплеку.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)