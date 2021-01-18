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Решение о переносе ЧМ по хоккею чисто политическое - сенатор

19.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Решение оставить Беларусь без Чемпионата мира по хоккею носит исключительно политический характер, заявил в понедельник первый замглавы социального комитета Совфеда России Валерий Рязанский.

Международная федерация хоккея (IIHF) сегодня сообщила о том, что Беларусь лишилась права проведения ЧМ-2021.

© Sputnik
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"Решение лишить Беларусь права на проведение чемпионата мира по хоккею является чисто политическим, это желание наказать Минск за неугодную политику", - цитирует слова сенатора РИА Новости.

Рязанский подчеркнул, что знаковом в этом случае является и нежелание спонсоров вкладываться в проведение турнира в Беларуси, такое решение также имеет политическую подоплеку.

"Нужно смотреть условия контракта, но если Беларусь уже понесла расходы на проведение чемпионата, она вправе получить компенсацию", - отметил сенатор.

Мировое хоккейное первенство должно пройти в мае-июне 2021 года в Минске и Риге. Но латвийские власти выступили против совместного с Беларусью турнира из-за политической обстановки в республике. В белорусской столице заявляли о полной готовности провести мировой форум своими силами, если латвийская столица откажется от совместной организации.

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Теги: Минск
 
 
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Знаковое в данном случае является и нежелание спонсоров вкладываться в проведение турнира, что имеет также политическую подоплеку.
 
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