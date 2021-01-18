Неконструктивный характер: в МИД обсудили перспективы сотрудничества с ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 18 янв – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился 18 января с послом Европейского союза Дирком Шубелем, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики в понедельник.

Представитель Беларуси отметил неконструктивный характер ограничительных мер в отношении республики, а также ее физических и юридических лиц.

"Подчеркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства", – говорится в сообщении.

Что сказали в ЕС

В свою очередь Представительство Европейского союза в Беларуси отметило, что Шубель во время встречи заявил о необходимости освобождения всех произвольно задержанных в Беларуси, включая политических заключенных и работников СМИ.

Посол вновь попросил предоставить дипломатическим представителям ЕС доступ в тюрьмы.

Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси: 2 октября и 6 ноября , третий - 17 декабря . Президента Александра Лукашенко внесли в "черный список" во втором пакете. Беларусь ввела зеркальные санкции против Евросоюза. В числе мер - приостановка деятельности координационной группы "Беларусь – ЕС" и понижение уровня участия страны в "Восточном партнерстве". 18 декабря в МИД республики заявили, что подготовили " чувствительный ответ " на очередные ограничительные меры ЕС.

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