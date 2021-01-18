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Неконструктивный характер: в МИД обсудили перспективы сотрудничества с ЕС
19.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 янв – Sputnik. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился 18 января с послом Европейского союза Дирком Шубелем, стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества, сообщила пресс-служба МИД республики в понедельник.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Представитель Беларуси отметил неконструктивный характер ограничительных мер в отношении республики, а также ее физических и юридических лиц.
"Подчеркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства", – говорится в сообщении.
Что сказали в ЕС
В свою очередь Представительство Европейского союза в Беларуси отметило, что Шубель во время встречи заявил о необходимости освобождения всех произвольно задержанных в Беларуси, включая политических заключенных и работников СМИ.
Посол вновь попросил предоставить дипломатическим представителям ЕС доступ в тюрьмы.
Ранее Евросоюз дважды публиковал санкционные списки по Беларуси:
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Замминистра Алейник на встрече заявил, что республика заинтересована в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения.
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