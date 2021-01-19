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Поздравление с Днем спасателя

19.01.2021 10:33 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем спасателя. "Эту службу выбирают самые мужественные, отважные и самоотверженные люди. Вы всегда там, где опасно. Цель и смысл вашей работы - спасенные человеческие жизни, результат - уверенность белорусов в собственной защищенности и безопасности", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что белорусские спасатели, приходя на помощь по первому зову, проявляя смелость и героизм при исполнении служебного долга, достойно продолжают дело многих поколений своих предшественников. Особую признательность президент выразил ветеранам, стоявшим у истоков создания Министерства по чрезвычайным ситуациям и заложившим основы его дальнейшего развития.

"Уверен, что при решении поставленных задач вы и впредь будете являться образцом преданного служения своей стране и народу, - подчеркнул глава государства. - Благодарю вас за службу. Искренне желаю новых успехов во имя мира и безопасности нашей родной Беларуси".

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям с профессиональным праздником - Днем...
 
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