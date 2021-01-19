Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил , что международные технологические компании должны работать в России исключительно в рамках национального законодательства.

По его словам, американские IT-копании стали глобальными, что привело к их монополии, в том числе и в Российской Федерации.

"Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они будут себя вести в отношении других стран?", – задался вопросом спикер.

При этом Володин заявил, что США сами перечеркнули нормы демократии, когда, по сути, лишили Трампа возможности высказаться.

"Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, лишили фундаментального права – свободы слова", – сказал спикер Госдумы.

Он также напомнил, что Трампа частично или полностью заблокировали в соцсетях, при этом без какого-либо постановления судебной инстанции.

Беспорядки и "заблокированный" Трамп

Крупнейшие мировые соцсети неоднократно блокировали аккаунты Дональда Трампа. Среди прочего 45-ого президента США обвиняли в "подстрекательстве к беспорядкам в столице". Сторонники пока еще действующего президента 6 января ворвались в Капитолий , работа конгресса была приостановлена и проведена эвакуация.

Спустя некоторое время после блокировки в сети и возмущения общественности, Трамп призвал митингующих в Вашингтоне вести себя мирно и разойтись по домам. При этом продолжил заявлять о "сфальсифицированных выборах".

В результате беспорядков в столице США погибли пять человек, десятки получили травмы различной степени. Конгресс после наведения порядка все же смог утвердить победу Джо Байдена на прошедших президентских выборах. А Палата представителей вынесла Дональду Трампу импичмент.

Самая "безопасная" инаугурация

Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января. В Вашингтон введены дополнительные силы полиции и нацгвардии. Капитолий и Белый дом оградили высокими щитами. Правоохранители не исключают массовые беспорядки сторонников Трампа после введения в должность Байдена. До дня инаугурации избранного президента в Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации.

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