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Володин обвинил США в "убийстве демократии"
19.01.2021 13:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв - Sputnik. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин
Пресс-служба МИД РФ
По его словам, американские IT-копании стали глобальными, что привело к их монополии, в том числе и в Российской Федерации.
"Если они так нагло и бесцеремонно ведут себя в своей собственной стране, то как они будут себя вести в отношении других стран?", – задался вопросом спикер.
При этом Володин заявил, что США сами перечеркнули нормы демократии, когда, по сути, лишили Трампа возможности высказаться.
"Действующего президента, за которого отдали свои голоса почти 75 миллионов американцев, лишили фундаментального права – свободы слова", – сказал спикер Госдумы.
Он также напомнил, что Трампа частично или полностью заблокировали в соцсетях, при этом без какого-либо постановления судебной инстанции.
Беспорядки и "заблокированный" Трамп
Крупнейшие мировые соцсети неоднократно блокировали аккаунты Дональда Трампа. Среди прочего 45-ого президента США обвиняли в "подстрекательстве к беспорядкам в столице". Сторонники пока еще действующего президента 6 января
© REUTERS / Tom Brenner
Спустя некоторое время после блокировки в сети и возмущения общественности, Трамп призвал митингующих в Вашингтоне вести себя мирно и разойтись по домам. При этом продолжил заявлять о "сфальсифицированных выборах".
В результате беспорядков в столице США погибли пять человек, десятки
Самая "безопасная" инаугурация
Инаугурация избранного президента США пройдет 20 января. В Вашингтон
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Открывая весеннюю сессию парламента, спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал международные IT-компании работать в России по ее законам.
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