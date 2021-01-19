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Кремль сожалеет о лишении Минска ЧМ по хоккею - Песков

19.01.2021 14:13 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв - Sputnik. В Кремле сожалеют о том, что Международная федерация хоккея на льду (IIHF) решила не проводить в Беларуси Чемпионат мира-2021, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник, 18 января, стало известно, что Минск лишен права на проведение чемпионата. Где в итоге пройдет ЧМ, пока не сообщается. Международная федерация хоккея в ближайшее время сделает ряд официальных заявлений.

"Мы можем только сожалеть, что такие решения пришлось принять. Вы знаете, что Россия со своей стороны с этой федерацией находится в весьма конструктивных отношениях. Мы намерены дальше эти отношения поддерживать и развивать", - сказал Песков.

 

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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Москва находится с IIHF в конструктивных отношениях и намерена выстраивать их и в дальнейшем подчеркнул Песков.
 
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