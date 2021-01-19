Головченко призвал Россию объединить потенциалы в промышленности

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Головченко обратил внимание на сохранение взаимодополняемости экономик двух стран и выразил удовлетворенность тем, как развиваются отношения Минска и Москвы.

"Надо двигаться вперед. Нас жизнь подталкивает к тому, что мы должны… объединить наши потенциалы – промышленный, в первую очередь, интеллектуальный, научный, культурный", – сказал Головченко на встрече с послом РФ в Беларуси Дмитрием Мезенцевым на встрече в Минске.

Белорусский премьер при этом высказал мнение, что мир сейчас "идет по траектории раздела, идет фактически на разрушение интеграции". По словам Головченко, речь даже о тех договоренностях, которые ранее были достигнуты, что ведет к появлению новых барьеров.

"Пандемия подстегнула эти процессы… Нам нужно идти в сторону слияния наших потенциалов в тех сферах, которые я назвал", – подчеркнул Головченко.

Он также обратил внимание, что удалось сохранить взаимодополняемость экономик двух стран. И именно об этом белорусские власти планируют в ближайшее время говорить с российскими коллегами.

"Нужно не просто создавать торговые, торгово-промышленные цепочки, нужно создавать совместные бизнесы, нужно уходить от крена регуляторного в сторону созидательного. Мы должны экономить деньги друг друга, интеллектуальные ресурсы друг друга", – отметил он.

По словам Головченко, прошлый год в целом был конструктивным и плодотворным для белорусско-российских отношений. Благодаря этому в 2021-й Минск и Москва вошли с решенными вопросами по поставкам энергоресурсов и достигнутыми договоренностями в топливно-энергетической сфере.

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