Беларусь готова предоставить Украине материалы по делу Шеремета

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Материалы дела по убийству журналиста Павла Шеремета Министерство иностранных дел Беларуси готово предоставить украинской стороне, по линии соответствующих служб они уже переданы Польше, Литве и Германии, заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Ранее в СМИ была обнародована информация, что Игорь Макар – экс-боец специального подразделения по борьбе с терроризмом "Алмаз" – дал показания в Киеве по делу Шеремета из-за новых подробностей, которые возникли в связи с публикацией аудиозаписи 2012 года, где якобы фигурируют белорусские спецслужбы.

Глаз отметил, что Макар "давно всем знаком, поэтому МИД с определенным скепсисом наблюдал за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний".

Он особо отметил реакцию украинских коллег, которые, по его словам, чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование "исключительно по политическим причинам".

Глаз подтвердил, что Макар трижды обращался в белорусское посольство в Литве летом 2020 года, однако преследовал явные мошеннические цели.

"И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку", – сказал Глаз.

Он подчеркнул, что к белорусской стороне так никто и не обратился, поэтому, по его словам, возникают резонные сомнения в их желании быть объективными.

"По линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления готовы рассмотреть и обращение украинской стороны", – добавил Глаз.

Гибель Шеремета

Шеремет погиб четыре года назад, 20 июля 2016 года, в Киеве в результате взрыва автомобиля . По информации МВД Украины, бомба находилась под машиной и управлялась дистанционно.

По версии следователей, сержант Вооруженных сил Украины Андрей Антоненко был организатором убийства Шеремета, а исполнителем – детский врач Юлия Кузьменко. По версии следствия, она закладывала взрывчатку под авто вместе с Антоненко, который также фигурирует как организатор.

О задержании подозреваемых стало известно в декабре 2019 года. Глава МВД Украины Арсен Аваков тогда заявил, что Нацполиция задержала троих подозреваемых. Всего к убийству, по версии следствия, причастны по меньшей мере пять человек.