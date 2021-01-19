Диалога нет – новый председатель ОБСЕ о ситуации в Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Председатель ОБСЕ Анн Линде заявила, что диалог между властями Беларуси и оппозицией так и не начался, но чтобы это случилось, нужно сначала освободить политзаключенных.

"Открытым остается вопрос, каким образом мы можем помочь лидерам оппозиции, таким как Светлана Тихановская, и содействовать диалогу между оппозицией и действующим режимом", – сказала она в Киеве, где находится с первым визитом.

Глава организации также сообщила, что обсуждала этот вопрос с руководителем МИД Беларуси Владимиром Макеем и лидерами белорусской оппозиции.

В этом году в ОБСЕ председательствует Швеция, Линде занимает пост министра иностранных дел в этой стране.

Массовые протесты в Беларуси

В августе минувшего года в республике прошли президентские выборы, на которых, по данным ЦИК, снова победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После этого в стране начались массовые акции протеста .

Силовики во время разгона шествий в Минске и других городах применяли спецтехнику, а также резиновые пули и светошумовые гранаты. Акции, тем не менее, продолжаются до сих пор.

Сам Лукашенко объяснил затянувшиеся митинги оппозиции "влиянием пандемии и закрытых по этой причине границ".

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