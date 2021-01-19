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Лукашенко на Крещение рубит дрова – видео
19.01.2021 18:29 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Крещенский вечер рубит дрова, видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе глава государства.
"То ли сегодняшним
"Окунется ли?" – задаются вопросом авторы Telegram-канала.
В 2020-м "Пул Первого" рассказывал, что Лукашенко "каждый год на Крещение окунается в купель". После чего обязательно посещает баню. Правда, вся церемония проходит "без видеокамер, фотоаппаратов, помпы и пафоса".
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Лукашенко, как сообщалось ранее, каждый год на Крещение окунается в купель, правда, вся церемония проходит "без помпы и пафоса".
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