Лукашенко на Крещение рубит дрова – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко в Крещенский вечер рубит дрова, видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе глава государства.

"То ли сегодняшним совещанием по лесу навеяно, то ли президент готовится топить баню..." – говорится в комментарии под видеороликом.

"Окунется ли?" – задаются вопросом авторы Telegram-канала.

В 2020-м "Пул Первого" рассказывал, что Лукашенко "каждый год на Крещение окунается в купель". После чего обязательно посещает баню. Правда, вся церемония проходит "без видеокамер, фотоаппаратов, помпы и пафоса".