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ОБСЕ не видит возможности для диалога между оппозицией и властью в Беларуси

19.01.2021 18:29 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Диалог между оппозицией и действующим режимом в Беларуси невозможен, пока не освобождены все задержанные оппозиционные активисты и участники протестов, заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Открытым остается вопрос, каким образом мы можем (...) способствовать диалогу между белорусской оппозицией и существующим режимом. Я обсудила этот вопрос с министром иностранных дел Беларуси и лидером оппозиции. К сожалению, сейчас невозможно вести этот диалог, потому что, во-первых, должны быть освобождены все лица, которые были задержаны», - сказала Линде на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции.

По ее словам, в «московском механизме» ОБСЕ собраны уже более 80 предложений, над которыми они собираются «работать во время нашего председательства в ОБСЕ», сообщает «Интерфакс-Запад».

Осенью 2020 ОБСЕ в рамках "Московского механизма" подготовила 58-страничный доклад по Беларуси. В нем было заявлено о несправедливости президентских выборов в Беларуси в августе 2020-го. Официальному Минску рекомендовалось отменить результаты выборов и назначить новые "на основе международных стандартов". В МИД Беларуси заявили о "давлении" со стороны ОБСЕ и отказались выполнять рекомендации, передает «Еврорадио».

Похожая ситуация была в 2011 году. Официальный Минск обвинил некоторые страны в попытке давления на него посредством механизма ОБСЕ. Поводом для обвинения стал пресс-релиз британского посольства в Минске, призывающих к независимому расследованию событий 19 декабря 2010 года. В то же время белорусские власти в целях примирения с Западом выпускает из тюрем оппозиционных активистов.

 
Теги: Минск
 
 
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Диалог между оппозицией и действующим режимом в Беларуси невозможен, пока не освобождены все задержанные оппозиционные активисты и участники протестов, заявила...
 
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