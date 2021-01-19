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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С пользой для здоровья этот крещенский вечер проводит и наш президент Эти кадры опубликовал телеграм-канал "Пул Первого". В подписи под видеороликом авторы задаются вопросом: то ли колка дров навеяна сегодняшним совещанием по...

Эти кадры опубликовал телеграм-канал "Пул Первого". В подписи под видеороликом авторы задаются вопросом: то ли колка дров навеяна сегодняшним совещанием по лесу, то ли Александр Лукашенко планирует топить баню. Интересно, окунется ли?!Глава государства не раз признавался, что любит за таким занятием проводить досуг.