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С пользой для здоровья этот крещенский вечер проводит и наш президент
19.01.2021 20:41 — Новости Политики | БT
Источник материала: БTЭти кадры опубликовал телеграм-канал "Пул Первого". В подписи под видеороликом авторы задаются вопросом: то ли колка дров навеяна сегодняшним совещанием по лесу, то ли Александр Лукашенко планирует топить баню. Интересно, окунется ли?!
Глава государства не раз признавался, что любит за таким занятием проводить досуг.
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Эти кадры опубликовал телеграм-канал "Пул Первого". В подписи под видеороликом авторы задаются вопросом: то ли колка дров навеяна сегодняшним совещанием по...
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