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С пользой для здоровья этот крещенский вечер проводит и наш президент

19.01.2021 20:41 — Новости Политики | БT  
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Источник материала: БT

Эти кадры  опубликовал телеграм-канал  "Пул Первого". В подписи под видеороликом  авторы задаются вопросом: то ли колка дров навеяна сегодняшним совещанием по лесу,  то ли Александр Лукашенко  планирует топить баню. Интересно, окунется ли?!

Глава государства  не раз признавался,  что любит за таким занятием проводить досуг.
 
 
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Эти кадры  опубликовал телеграм-канал  "Пул Первого". В подписи под видеороликом  авторы задаются вопросом: то ли колка дров навеяна сегодняшним совещанием по...
 
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