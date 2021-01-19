ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Байден пообещал завершить "темные времена" в США

20.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден произнес эмоциональную речь перед отбытием в Вашингтон из Делавэра, заявив в ней, что темные времена в стране завершатся.

© Sputnik / Владимир Федоренко
Володин обвинил США в "убийстве демократии"

"Знаю, что сейчас темные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство особенным", – сказал он.

По словам Байдена, для него честь стать следующим президентом Штатов. "Мое путешествие в Вашингтон началось здесь", – заявил он.

После выступления избранный президент вылетел на самолете на базу Эндрюс, расположенную в окрестностях столицы страны – Вашингтона.

Инаугурация президента США пройдет 20 января. В Вашингтон введены дополнительные силы полиции и нацгвардии. Капитолий и Белый дом оградили высокими щитами. Правоохранители не исключают массовые беспорядки сторонников Дональда Трампа после введения в должность Байдена. До дня инаугурации избранного президента в Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представитель Демократической партии во время эмоционального выступления заявил, что для него честь стать следующим президентом Штатов.
 
Новости дня
Новости политики
 
США могут ввести новые санкции против России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

19.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
20.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by