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Байден пообещал завершить "темные времена" в США
20.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 янв – Sputnik. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден произнес эмоциональную речь перед отбытием в Вашингтон из Делавэра, заявив в ней, что темные времена в стране завершатся.
© Sputnik / Владимир Федоренко
"Знаю, что сейчас темные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство особенным", – сказал он.
По словам Байдена, для него честь стать следующим президентом Штатов. "Мое путешествие в Вашингтон началось здесь", – заявил он.
После выступления избранный президент вылетел на самолете на базу Эндрюс, расположенную в окрестностях столицы страны – Вашингтона.
Инаугурация президента США пройдет 20 января. В Вашингтон
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Представитель Демократической партии во время эмоционального выступления заявил, что для него честь стать следующим президентом Штатов.
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