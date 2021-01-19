Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден произнес эмоциональную речь перед отбытием в Вашингтон из Делавэра, заявив в ней, что темные времена в стране завершатся.

"Знаю, что сейчас темные времена, но свет есть всегда. Вот что делает это государство особенным", – сказал он.

По словам Байдена, для него честь стать следующим президентом Штатов. "Мое путешествие в Вашингтон началось здесь", – заявил он.

После выступления избранный президент вылетел на самолете на базу Эндрюс, расположенную в окрестностях столицы страны – Вашингтона.

Инаугурация президента США пройдет 20 января. В Вашингтон введены дополнительные силы полиции и нацгвардии. Капитолий и Белый дом оградили высокими щитами. Правоохранители не исключают массовые беспорядки сторонников Дональда Трампа после введения в должность Байдена. До дня инаугурации избранного президента в Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации.

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