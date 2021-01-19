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США могут ввести новые санкции против России

20.01.2021 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 19 янв – Sputnik. Соединенные Штаты Америки в ближайшее время рассмотрят дополнительные санкции против России по закону "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA), сообщил во вторник государственный секретарь США Майк Помпео.

© Sputnik / Илья Питалев
Байдену посоветовали приостановить санкции против "Северного потока – 2"

"США рассмотрят дополнительные санкции в ближней перспективе в соответствии с CAATSA и законом о защите европейской энергобезопасности (PEESA)", – говорится в его письменном заявлении.

Помпео, который покидает свой пост 20 января – с отставкой администрации Дональда Трампа, напомнил, что Штаты уже ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца – компании КВТ-РУС, участвовавших в строительстве газопровода "Северный поток – 2".

По его словам, если "Северный поток – 2" будет закончен, это даст РФ возможность полностью обойти Украину и тем самым лишить ее жизненно важного дохода.

"Северный поток – 2" предполагает строительство от побережья России через Балтийское море до Германии двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Уже уложено более 2300 из 2460 километров труб газопровода.

Против проекта выступают США, продвигающие продажу в ЕС своего сжиженного природного газа. Первые санкции в отношении строящего газопровода были введены администрацией президента США Дональда Трампа в декабре 2019 года. Позже ограничительные меры были расширены, что нашло свое отражение в американском бюджете на 2021 год.

Российская сторона неоднократно заявляла, что Москва уверена в реализации проекта по строительству газопровода "Северный поток – 2", несмотря на давление Вашингтона.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее Штаты уже ввели санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна" и его владельца – компании КВТ-РУС.
 
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